Poslanci Suchánek a Krajčí chcú navýšiť zdroje pre zdravotníctvo

Bratislava 26. mája (TASR) - Opoziční poslanci Alan Suchánek a Marek Krajčí (obaja OĽaNO-NOVA) chcú na júnovej schôdzi parlamentu otvoriť štátny rozpočet za účelom dofinancovania zdravotníctva. Navrhujú zvýšiť na konci roka odvody za štátnych poistencov, čo by pomohlo aj štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Tá má kumulovanú stratu asi 190 miliónov eur.Návrh poslancov počíta s tým, že sa sadzba poistného za poistencov štátu vráti na úroveň uplynulých dvoch rokov, a to z 3,78 na 4,41 percenta z vymeriavacieho základu. Má sa to realizovať dočasným zvýšením sadzby na 7,56 % posledné dva mesiace v roku." uviedol dnes Suchánek.Podľa opozičných poslancov vláda nekoná, Suchánek pripomína, že od júla tak môžu byť v sektore problémy. Mesiac jún je v štandardnom legislatívnom procese poslednou možnosťou pre vládnu koalíciu revidovať štátny rozpočet. Pripomínajú tiež, že vláda musí nastaviť systém financovania zdravotníctva na dlhodobo udržateľnej úrovni, nielen na konci každého kalendárneho roka zvyšovaním odvodov za poistencov štátu riešiť kritickú situáciu, aby systém neskolaboval.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii poukázalo, že dlhodobo upozorňuje na potrebu dofinancovania sektoru.povedala jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.Rezort tiež zdôrazňuje, že sa urobili kroky k maximálnej transparentnosti v nakladaní s verejnými financiami. V štátnych nemocniciach sa zriadili dozorné orgány a rady riaditeľov. Nemocnice prešli na nové podmienky centrálneho obstarávania, ktoré majú zamedziť predražovaniu zákaziek. "doplnila Eliášová.Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) už avizoval, že štát v tomto roku zdravotníctvo dofinancuje. Potvrdil to začiatkom mesiaca v rozhovore pre Hospodárske noviny. O konkrétnej sume sa zatiaľ nehovorí. Ministerstvo zdravotníctva odhaduje, že na dofinancovanie treba aspoň 150 miliónov eur, pričom stále nedôjde k úplnému dofinancovaniu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Viac peňazí pre sektor žiadajú neštátne nemocnice, zamestnávatelia, ambulantný sektor aj pacienti.