Poslanci ukončili deň diskusiou o vyslaní vojakov do Lotyšska

Bratislava 1. februára (TASR) - Diskusia o vyslaní vojakov na výcvik do Lotyšskej republiky ukončila druhý rokovací deň 12. schôdze Národnej rady SR.Slovenskí vojaci majú podľa návrhu v rámci spoločnej výcvikovej misie krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Pobaltí v tomto roku pôsobiť v Lotyšsku. Do tejto krajiny ich pôjde do 152.V Lotyšsku by mali byť od apríla do júna.uviedlo ministerstvo obrany v dôvodovej správe.Poslanci sa do pléna vrátia vo štvrtok 2. februára, kedy by sa pred nich mal postaviť šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík. Má im vysvetliť kauzu vysokých cien za energie.Rovnako by mali prísť na rad zmeny zákonov, ktoré majú zlúčiť termín volieb do vyšších územných celkov a komunálnych volieb, ako aj zrušiť druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov.Poslancov čakajú aj voľby do Rady RTVS a Rady pre vysielanie a retransmisiu. Popoludní má prísť pravidelná Hodina otázok.