Poslanci ukončili dnešný deň rokovaním o ústavnej ochrane pôdy

Bratislava 11. mája (TASR) - Poslanci ukončili dnešný tretí rokovací deň 17. schôdze parlamentu návrhom na zmenu ústavného zákona z dielne SNS. Národniari ním chcú zabrániť špekulatívnemu výkupu slovenskej pôdy. O návrhu majú rokovať aj v piatok (12.5.).Pre stranu je ochrana pôdy prioritnou témou. V súčasnosti je SR podľa SNS vystavená hrozbe tzv. špekulatívneho výkupu poľnohospodárskej pôdy, preto predložila návrh ústavného zákona, ktorý má za cieľ zakotviť rámec ochrany pôdy pred takýmto špekulatívnym výkupom, ktorý by mohol mať rozsiahle negatívne následky.Za špekulatívny výkup poľnohospodárskej pôdy je podľa návrhu potrebné považovať jej výkup, s cieľom nevyužívať poľnohospodársku pôdu na účely poľnohospodárstva. V budúcnosti tak Slovensku hrozí, že bude ohrozená potravinová bezpečnosť štátu a v neposlednom rade by mal špekulatívny výkup poľnohospodárskej pôdy za následok ohrozenie postavenia domácich poľnohospodárov, ktorí sa v súčasnosti nemôžu finančne rovnať s poľnohospodármi na spoločnom európskom trhu.Cieľom návrhu je zakotvenie definície, že pôda je "neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti", a to priamo v článku 44 Ústavy SR.Strana upozorňuje, že v poslednom období vo svete veľké množstvá pôdy kupujú čínske, americké, nemecké a francúzske spoločnosti. Štát sa musí postarať, aby neprišlo k takému rozpredaju pôdy, ktorý poškodí občanov SR.Poslanci sa vrátia do parlamentných lavíc v piatok (12.5.). Pokračovať budú v rokovaní o ďalších bodoch programu. Nerozhodnú však o nich, lebo si odsúhlasili, že hlasovať nebudú.