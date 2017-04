Poslanci v Prešove riešili protest prokurátora. Navzájom sa obviňovali

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 26. apríla (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci na dnešnom rokovaní zastupiteľstva vyhoveli protestu prokurátora, ktorý sa týka materiálu prijatého v novembri 2016 o zmenách a doplnkoch v územnom pláne mesta. Hlasovaniu predchádzala dlhá rozprava, v ktorej poslanci hľadali hlavne vinníka, kto za chyby môže, menej už vecné riešenie problematického uznesenia.Prokurátor namieta, že Prešov nedodržal 30-dňovú lehotu na zverejnenie oznámenia o pripravovaných zmenách v územnom pláne, čo hlavná architektka Mária Čutková vyvracia a tvrdí, že materiály boli na úradnej tabuli mesta od 14. decembra 2016 do 16. januára 2017, čo je 33 dní. Prokurátor ďalej neakceptoval tri zmeny, ktoré z pripraveného materiálu vypustili povinnosť investorov pri budúcej zástavbe pri rýchlostných cestách a diaľniciach stavať zábrany proti hluku, vyčiarknutie protipovodňovej ochrany Sídliska III v lokalite Kráľova hoľa a regulatívu odkanalizovania.Poslanec Martin Ďurišin (Lepší Prešov), ktorý predložil návrh na vyhovenie protestu prokurátora, uviedol, že bude naďalej platiť územný plán s textom pred poslednou zmenou.Podľa jeho vyjadrenia pochybila jedna aj druhá strana, teda úrad ako predkladateľ aj poslanci, ktorí navrhli ďalšie zmeny. Na celý proces však mal dohliadnuť spracovateľ, teda hlavná architektka mesta.Hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst vysvetlil, že prokurátor napadol to, čo poslanci zmenili svojimi pozmeňujúcimi návrhmi pred samotným hlasovaním. Svoje návrhy si mali uplatniť v procese schvaľovania, nie až na jeho konci.povedal Ernst.Predseda komisie pre územný plán, dopravu a životné prostredie pri mestskom zastupiteľstve a poslanec Rastislav Mochnacký (KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd, #Sieť, NOVA) k vzniknutej situácii povedal, že územný plán mesta bol schválený pred 22 rokmi a 15-krát boli prijaté jeho zmeny a doplnky. Posledný návrh na zmeny a doplnky poškodili nekompetentné a amatérske zásahy poslancov z poslaneckých klubov Lepší Prešov a Smer-SD, nezávislí poslanci a SNS.Odborná príprava materiálu trvala rok a pol a prerokovaný územný plán so zapracovanými zmenami obsahuje 229 strán. Tvorcovia materiálu sa pri príprave návrhu zaoberali vyše 170 podnetmi a pripomienkami. Poslanci o tomto materiáli rokovali na riadnom aj mimoriadnom zastupiteľstve v novembri minulého roku.