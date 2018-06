Poslanci vyčerpali program schôdze, ukončia ju pondelkovým hlasovaním

Rokovanie parlamentu, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 22. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vyčerpali celý program 33. schôdze, trvalo im to deväť dní. O väčšine už rozhodli, posledné prerokované body odhlasujú v pondelok (25.6.) popoludní. Tým schôdzu ukončia a odídu na prázdniny. Do lavíc by sa podľa plánu mali vrátiť až v septembri.Na rozhodnutie na júnovej schôdzi čakajú dve správy, ktoré v piatok ako posledné prerokovali, ide o správy o vlaňajšej činnosti Slovenského pozemkového fondu a Ústavu pamäti národa.Na definitívny verdikt čakajú aj návrhy Mosta-Híd o obmedzení používania zábavnej pyrotechniky a novela zákona o vlastníctve bytov, ako aj koalično-opozičný návrh na zmenu voľby šéfa RTVS.Poslanci majú hlasovať tiež o zavedení pamätných dní pripomínajúcich okupáciu či o návrhu, aby v parlamente mohli zriadiť dočasný vyšetrovací výbor, ktorého úlohou by bolo vyšetrovanie vecí verejného záujmu.