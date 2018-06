Poslanci vykonajú prieskum na ministerstve obrany

Na snímke obrnené vozidlo Patria BOV 8x8 Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR) – Poslanci parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť vykonajú budúci týždeň poslanecký prieskum na ministerstve obrany. Cieľom bude zistiť podrobnosti o plánovanom nákupe bojových obrnených vozidiel 8x8. Na vykonaní prieskumu sa výbor jednohlasne uzniesol na pondelkovom zasadnutí. Téma nákupu transportérov sa následne opäť vráti na jeho pôdu.Za koalíciu ministerstvo navštívi predseda výboru Anton Hrnko (SNS), opozíciu bude zastupovať Milan Krajniak (Sme rodina). Minister Peter Gajdoš (SNS) deklaroval, že je pripravený predložiť všetky požadované dokumenty. Zároveň poslancov informoval, že prototyp bojového vozidla vyvíjaného s fínskym výrobcom Patria prešiel vojskovými skúškami.Podľa šéfa rezortu bolo vykonaných opakovane 52 typov skúšok, pri ktorých prototyp počas 415 hodín najazdil 3038 kilometrov a vystrelil viac ako 5000 typov nábojov z rôznych zbraní a zúčastnilo sa ňom 194 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Po otázkach opozičných poslancov minister priznal, že počas skúšok sa objavil problém v komunikácii streleckej veže, ktorú na transportér dodáva slovenský producent, ten však bol podľa neho odstránený.uviedol Gajdoš novinárom po zasadnutí výboru. Predpokladá, že projekt bude tento mesiac dokončený. Návrh na schválenie nákupu transportérov by chcel vláde predložiť ešte pred jej letnými prázdninami.Ľubomír Galko (SaS) očakáva, že ministerstvo konečne zodpovie otázky opozície.uviedol opozičný poslanec. Ten pripravovaný nákup kritizuje ako netransparentný a obáva sa jeho predraženia.Poslancov bude zaujímať i to, koľko stál vývoj obrneného vozidla. Podľa generálneho tajomníka Služobného úradu na Ministerstve obrany SR Jána Hoľka (SNS) to zatiaľ nie je možné povedať. Každý zo zúčastnených participoval podľa Hoľka na výskume doteraz na vlastné náklady a výdavky budú predložené až po jeho schválení.doplnil.