Poslanci vzali na vedomie správu V. Tomanovej o porušovaní práv

Bratislava 20. júna (TASR) - Nevypočutie detí súdom pred umiestnením do resocializačného zariadenia, nejasné trestanie za porušovanie pravidiel, nerešpektovanie názoru či porušovanie práv detí. Toto sú zistenia komisárky pre deti Viery Tomanovej, ktorá do parlamentu predložila správu o činnosti jej úradu. Poslanci ju vzali na vedomie.Komisárka sa v správe zameriava na viaceré oblasti. Počas ročného pôsobenia úradu sa vyskytli problémy v oblasti náhradnej starostlivosti, násilia páchaného na deťoch či v oblasti poskytovania sociálnych dávok. Komisárka v správe vymenováva niekoľko prípadov, ktoré úrad prešetroval.konštatuje komisárka.Úrad monitoroval dodržiavanie práv v resocializačných zariadeniach, ale aj v detských domovoch.uviedla komisárka. Monitorovanie tiež ukázalo, že deti pred rozhodnutím príslušného súdu o umiestnení do resocializačného strediska neboli vypočuté, dokonca viaceré ani nevedeli, kam ich vezú.uviedla komisárka v správe. V niektorých prípadoch bolo zistené, že strediská nevedú spisovú dokumentáciu detí a nie je vyhodnocovaný individuálny resocializačný plán. Tiež bolo v niektorých prípadoch zistené, že vykonávaná pracovná terapia hraničí so zneužívaním detskej práce alebo práce boli vykonávané na pracoviskách, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom do 18 rokov.uvádza sa v správe. Porušované bolo podľa komisárky aj právo detí na vypočutie a vyjadrenie ich názoru vo všetkých oblastiach.Správa hovorí aj o povolení fajčenia v resocializačných zariadeniach. Niektoré ho povoľujú, v iných je zakázané.podotýka komisárka.Správa ďalej uvádza výsledky prieskumu v jednotlivých zariadeniach. Úrad komisára sa klientov zariadení pýtal napríklad na používanie trestov, komunikáciu s rodičmi, na aktívne využívanie voľného času, či si myslia, že sú dodržiavané ich práva, aké majú možnosti pri podávaní sťažností, či sa stretli so zlým zaobchádzanímpíše sa v správe. Spektrum trestov, ktoré zariadenia využívajú, je podľa úradu široké, niektoré sú nejasné alebo nekorešpondujú s právnym stavom.píše komisárka.Celkovo vlani Úrad komisára pre deti dostal 934 podaní. V jeho pôsobnosti bolo z nich celkovo 328, v 45 prípadoch využila komisárka právomoc zúčastniť sa konania pred súdmi.