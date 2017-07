Poslanci za prvý polrok schválili 56 zákonov, dominujú vládne návrhy

Ilustračné foto. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 11. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady SR schválili za prvých šesť mesiacov tohto roka 56 návrhov zákonov. Je to rovnaký počet, aký parlament odobril v roku 2016.Najčastejšie prechádzajú v pléne vládne návrhy. Od januára do júna ich bolo 39. Poslanci so svojimi zákonmi uspeli v 17 prípadoch. Deväť právnych noriem vrátil za prvý polrok do parlamentu prezident Andrej Kiska. Až na jeden prípad poslanci všetky opätovne schválili. Šesť návrhov prešlo v skrátenom legislatívnom konaní.Od parlamentných volieb v marci 2016 schválil zákonodarný zbor celkovo 112 zákonov, z toho 90 vládnych a 22 poslaneckých. Ku skrátenému konaniu sa snemovňa odhodlala celkovo 13-krát.