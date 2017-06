Poslanci za štyri dni takmer vyčerpali celý program schôdze

Ilustračné foto Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 16. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady SR už takmer vyčerpali celý program 18. schôdze. Stihli to za štyri dni, počas ktorých rokovali, boli o čosi dlhšie ako zvyčajne. Z viac ako 70 bodov im zostalo už ani nie 15, ktoré nestihli do konca dnešného rokovacieho dňa. Medzi nimi sú najmä správy a voľby. Na programe je aj zákon o financovaní škôl, o ktorom rokujú v zrýchlenom režime.Dnes poslanci nehlasovali, a ako zvyčajne, keď sa takto snemovňa dohodne, bolo v pléne počas dňa len zopár poslancov. Väčšina chýbala. Za pár hodín rokovania tak prešli pomerne rýchlo viacero návrhov. Medzi nimi napríklad novelu Exekučného poriadku, ktorou chce Sme rodina dosiahnuť, aby dlžníci splácali najskôr samotný dlh až potom trovy exekútora.Rokovalo sa aj o novele zákona o dani z príjmov a tiež o zdravotnom poistení. Nezaradení poslanci Miroslav Beblavý a Jozef Mihál navrhujú, aby zdravotné poisťovne dávali poistencom zľavu z poistného. Poisťovne by sa tak podľa nich podelili s ľuďmi o ich zisk. Plénum hovorilo aj o ústavných zmenách či o návrhu zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu. OĽaNO-NOVA ním chce stransparentniť výber a odmeňovanie zástupcov v štátnych firmách a zrušiť tzv. zlaté padáky.Hoci podľa schváleného harmonogramu mala schôdza trvať tri týždne, teda 12 rokovacích dní, podľa aktuálneho stavu prerokovaných bodov programu sa dá predpokladať, že zasadnutie sa skončí podstatne skôr. V pondelok (19.6.) totiž poslanci opäť nemajú hlasovať, je teda možné, že sa zopakuje scenár z dneška a body prejdú rýchlo. Dlhšia diskusia by mohla byť pri zákone o financovaní škôl, o ktorom majú definitívne rozhodnúť. O prerokovaných bodoch by mali poslanci hlasovať v utorok (20.6.). Po skončení schôdze odídu na prázdniny. Ďalšie riadne zasadnutie je plánované na september.