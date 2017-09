Poslanci začali prvú poprázdninovú schôdzu, čaká ich 90-bodový program

Budova Národnej rady Slovenskej republiky. Ilustračná snímka Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 5. septembra (TASR) - Poslanci začali prvú poprázdninovú schôdzu. Čaká ich približne 90-bodový program vrátane nedoriešených otázok z predchádzajúcej schôdze. Na aktuálnej 19. schôdzi by sa tak mali vrátiť k návrhu na uvoľnenie dlhovej brzdy, k voľbe člena Súdnej rady, ktorá je pre koalíciu problematická, ako aj ku kritizovanej koaličnej novele zákona o pamäti národa.Parlament by mal definitívne rozhodnúť o niekoľkých vládnych aj poslaneckých návrhoch. Napríklad o sérii opatrení, ktorými chce štát motivovať súkromných investorov, aby stavali nájomné byty či o štátnych cenách, ktoré by po novom mali udeľovať aj predseda vlády a predseda parlamentu. Plénum čaká aj množstvo nových vládnych návrhov, ktoré má posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu.Sériu zmien v daniach má minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Prináša nové daňové zvýhodnenie pri úveroch na financovanie bývania, ale aj vyššiu daň pri benzíne a nafte, ak neobsahujú bioetanolovú zložku. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) navrhuje viaczdrojové financovanie sociálnych služieb či jasle dostupné aj pre deti nepracujúcich rodičov. Šéf zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) chce znížiť finančné náklady pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby, tiež doladiť pravidlá pri vyberaní poplatkov. Za tie nepovolené hrozí vysokými sankciami.Na rad príde aj nový zákon o obetiach trestných činov od ministerky Lucie Žitňanskej (Most-Híd). Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) prináša novelu zákona o odpadoch, ktorá má odbremeniť menších podnikateľov a živnostníkov, aj novelu, podľa ktorej budú musieť verejnoprávne médiá informovať ľudí o znečistenom ovzduší. Šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (nom. SNS) zas chce zlepšiť ochranu podzemných vôd. Opozícia prichádza s viacerými zmenami školských zákonov či pravidiel v sociálnej oblasti.Vo štvrtok (7.9.) po pravidelnej Hodine otázok riadnu schôdzu vystrieda mimoriadna, na ktorej bude minister práce Ján Richter čeliť opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie. S ministrom má problémy aj koaličná SNS. Zatiaľ oficiálne nepovedala, že podporí jeho odvolanie, ale naznačuje, že sa nezúčastní na hlasovaní. Tak minister Richter zostane vo funkcii, keďže opozícia nemá dosť hlasov na jeho odvolanie. Potrebných je aspoň 76 hlasov.