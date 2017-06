Poslanci začali rokovať o návrhu zvýšenia penzií pre starodôchodcov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júna (TASR) - Od januára budúceho roka by si mali starodôchodcovia na Slovensku finančne polepšiť. Rezort práce navrhuje v novele zákona o sociálnom poistení zvýšiť dôchodky starodôchodcom aj tzv. socialistickým dôchodcom. Týkať sa to má približne 101.000 dôchodcov na Slovensku.skonštatoval na úvod štvrtého rokovacieho dňa 18. schôdze minister práce Ján Richter (Smer-SD).Dôchodky sa budú zvyšovať dôchodcom, ktorí išli do dôchodku pred 1. januárom 2004. Zmeny sa majú dotknúť priznaných dôchodkov do konca roka 2003, ktoré sú nižšie ako dôchodky, ktoré boli dôchodcom priznané pri rovnakých zárobkoch a rovnako odpracovaných rokoch podľa nového zákona platného od 1. januára 2004. Dôchodky sa budú prepočítavať individuálne.Z doložky vplyvov vyplýva, že prijatím návrhu zákona by sa mali zvýšiť príjmy dotknutých osôb v roku 2018 v priemere o približne 45 eur a v rokoch 2019 a 2020 v priemere o približne 46 eur. V rokoch 2019 a 2020 bude uvedené zvýšenie podľa rezortu práce závisieť od percenta indexácie starobného dôchodku. Zvýšenie dôchodku by sa malo v roku 2018 týkať približne 88.400 ľudí.Okrem starodôchodcov sa majú dôchodky zvyšovať aj socialistickým dôchodcom. Ide o časť starodôchodcov, ktorí išli do dôchodku do 30. septembra 1988 a ich starobný dôchodok bol priznaný z upraveného priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2333 slovenských korún (konverzný kurz bol 30,1260 SKK/EUR, pozn. TASR). Týmto ľuďom má dôchodok stúpnuť o pevnú sumu vo výške 25,50 eura. Zvýšenie by sa v roku 2018 malo dotknúť približne 12.900 ľudí, v roku 2019 približne 10.500 a v roku 2020 by si malo polepšiť 8400 dôchodcov.Náklady na zvýšenie dôchodkov dosiahnu približne 50 miliónov eur v roku 2018, v roku 2019 by to malo byť vo výške 47 miliónov eur a v roku 2020 by malo predstavovať 45 miliónov eur.