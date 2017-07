Poslanci znížili plat primátorovi I. Nesrovnalovi na 3300 eur

Na archívnej snímke primátor mesta hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júla (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci dnes znížili primátorovi hlavného mesta Ivovi Nesrovnalovi od začiatku augusta mesačný plat na 3300 eur mesačne. Doteraz primátor zarábal mesačne 4500 eur. Poslanecký Bratislavský klub, ktorý zníženie platu navrhol, to zdôvodnil nefungujúcou komunikáciou medzi primátorom a mestským zastupiteľstvom či svojvôľou Nesrovnala v prípade nepodpisovania prijatých uznesení.Poslanec Ján Hrčka tvrdí, že to, čo robí v súčasnosti primátor, je zneužitie právomoci verejného činiteľa a svojvôľa. Poukázal pritom na viaceré uznesenia mestského zastupiteľstva z júna, ktoré Nesrovnal odmietol podpísať. "On nepodpísal všetko, čo nebolo s ním odkonzultované, bez ohľadu na to, či to bolo zákonné alebo výhodné pre mesto. On si našiel zámienky. Robí to dlhodobejšie. Zastupiteľstvo sa preto rozhodlo, že je toho už veľa a pokiaľ neprehodnotí svoje správanie, bude mu znížený plat," priblížil Hrčka.Poslanec Ján Budaj uviedol, že Nesrovnal sklamal i nádeje svojich podporovateľov. Primátor podľa neho opakovane porušuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a vysmieva sa ľudom do očí. Pripomenul aj minuloročnú stratu hárkov petície proti hazardu v Bratislave z magistrátu.skonštatoval poslanec Jozef Uhler, ktorý hlasoval proti zníženiu platu. Ako tvrdí, jedna vec je nesúlad v názoroch medzi primátorom a poslancami, druhá vec sú reálne výsledky v uliciach Bratislavy. "podotkol.Nesrovnal dnešné rozhodnutie zastupiteľstva okomentoval tým, že Bratislave sa darí, mení sa k lepšiemu a je tu skupina ľudí, ktorá sa snaží, aby to tak nebolo. "uviedol s tým, že zníženie platu bude rešpektovať. To, že nepodpísal viaceré uznesenia, vysvetlil tak, že návrhy boli neodkonzultované, nekvalifikované, zle napísané a nerealizovateľné.Mestské zastupiteľstvo však prelomilo primátorovo veto v prípade nepodpísaných uznesení, ktoré prijalo v júni v rámci rokovania o zmene rozpočtu na tento rok a prerozdelení dosiahnutého prebytku 26 miliónov eur. Poslanci opätovne potvrdili aj uznesenie, v ktorom primátora žiadali, aby im každú žiadosť developera o vydanie štatútu významnej investície predložil na schválenie.Nesrovnal tvrdí, že treba zanalyzovať čo dnes mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo. Právnici budú podľa jeho slov musieť povedať, či sa niečo prelomilo, alebo nie.