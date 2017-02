Poslanci zvolia nového ombudsmana a posúdia ochranu pôdy v ústave

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. februára (TASR) - Voľba nového verejného ochrancu práv, hlasovanie o ústavnej ochrane pôdy v prvom čítaní, ale aj rozhodnutie o ďalšom osude koaličnej novely Zákonníka práce, ktorá prináša zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Aj tieto body čakajú na poslancov v rámci druhého rokovacieho týždňa 12. schôdze Národnej rady (NR) SR.Voľba nového ombudsmana je naplánovaná na stredu (8. 2.) podvečer. Trojica kandidátov na tento post sa však stretne s poslancami už v pondelok (6. 2.) na pôde Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, kde je naplánované ich verejné vypočutie. Kandidátkou koaličnej strany Most-Híd je Mária Patakyová, ktorá pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Možnou voľbou bude aj exposlankyňa OĽaNO Janka Šipošová, ktorú nominovali opozičné strany SaS a OĽaNO-NOVA. Tretím kandidátom je Anton Čulen, nominovali ho poslanci za ĽSNS s podporou nezávislého poslanca Petra Marčeka.Súčasná ombudsmanka Jana Dubovcová, ktorej sa končí funkčné obdobie, už kandidovať nechcela. Vo štvrtok (9. 2.) však príde do parlamentu, aby predniesla mimoriadnu správu o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.V utorok (7. 2.) sa bude hlasovať o tom, či sa zmena Ústavy SR z dielne SNS dostane do druhého čítania. Národniari chcú svojim návrhom zabrániť špekulatívnemu výkupu slovenskej pôdy. Podľa SNS je za špekulatívny výkup poľnohospodárskej pôdy potrebné považovať jej výkup s cieľom nevyužívať ju na účely poľnohospodárstva. Jedna z predkladateliek Eva Antošová (SNS) vyhlásila, že tento návrh nespadol z neba, ale je výsledkom dlhých rokovaní so zástupcami vidieckej platformy či s odborníkmi z ministerstva pôdohospodárstva.vysvetlila Antošová.Od zmeny Zákonníka práce si zase Smer-SD sľubuje, že zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja pomôže niekoľko stotisíckam pracovníkom v sektore maloobchodu, aby prežili sviatočné dni v pokoji s rodinou. Smer-SD zároveň avizuje, že v budúcnosti by sa chcel vrátiť aj k návrhu zatvoriť obchody počas nedieľ. "Tento návrh sa rodil diskusiou. Je výsledkom unikátnej dohody medzi zástupcami zamestnancov aj zamestnávateľov. Je to krok smerom k civilizovanej Európe," skonštatoval jeden z predkladateľov novely Ján Podmanický (Smer-SD).Súčasný Zákonník práce zaručuje, že zamestnanci nemôžu byť nútení pracovať 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12. hodine a Prvý sviatok vianočný.avizoval druhý z predkladateľov Marián Kéry (Smer-SD).Záver schôdze bude patriť nezaradeným poslancom Miroslavovi Beblavému a Kataríne Macháčkovej. Ich snahou je zrušiť vyššie územné celky (VÚC) bez náhrady. Keďže s existenciou krajov súvisí množstvo legislatívy, pre zrušenie VÚC predložili Beblavý a Macháčková až 28 návrhov noviel zákonov.