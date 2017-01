Poslancom poľskej opozície by za okupovanie Sejmu mohlo hroziť väzenie

Ilustračná snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Varšava 12. januára (TASR) - Poľským opozičným poslancom, ktorí už niekoľko týždňov blokujú prácu parlamentu, hrozí trest väzenia do desať rokov. Vo vysielaní Poľského rozhlasu na to dnes upozornil poľský minister vnútra Mariusz Blaszczak.Poľská vláda v stredu uviedla, že zatiaľ nemá v úmysle riešiť situáciu v Sejme silou. Udalosti v budove parlamentu však považuje za trestný čin. Potvrdil to v stredu aj námestník ministra vnútra Jaroslaw Zieliňski.Minister Blaszczak sa dnes v rozhlasovom rozhovore vyjadril, že za vhodnejšiu formu trestu by považoval finančnú pokutu pre tých opozičných poslancov, ktorí okupujú rokovaciu sálu a parlamentnú tribúnu.spresnil Blaszczak. Podľa neho však niet pochýb o tom, že konanie poslancov, ktorí neumožňujú predsedovi parlamentu, aby si plnil svoje povinnosti, je trestným činom a za porušenie zákona im hrozí do desať rokov väzenia.Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že poslanci poľského parlamentu majú imunitu, ktorej však môžu byť v niektorých prípadoch zbavení.V stredu poslanci opozičnej Občianskej platformy opäť znemožnili zasadnutie poslancov dolnej komory parlamentu, keď v rokovacej sále obsadili tribúnu. Predsedajúci následne vyhlásil prestávku do dnešného predpoludnia.Opoziční poslanci blokovali tribúnu parlamentu a tým i jeho prácu aj v polovici decembra. Predseda parlamentu Marek Kuchciňski následne pokračoval v schôdzi v inej rokovacej sále, pričom poslanci - v neprítomnosti opozičných kolegov - tam schválili celý rad zákonov vrátane návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017. Opozícia vzhľadom na okolnosti tohto hlasovania tvrdí, že rozpočet bol prijatý v rozpore so zákonom a žiada opakované hlasovanie.Poslanci opozície budovu parlamentu okupovali aj počas nedávnych vianočných sviatkov.