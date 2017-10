Poslancov čakajú vládne návrhy aj mimoriadna schôdza k R. Bžánovi

Na archívnej snímke poslanci NR SR v rokovacej sále. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Balíky zákonov od ministrov životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd), práce Jána Richtera (Smer-SD) a zdravotníctva Tomáša Druckera (nom. Smeru-SD) čakajú na poslancov v rámci druhého rokovacieho týždňa 21. schôdze parlamentu, ktorá pokračuje od utorka 17. októbra. V priebehu budúceho týždňa musí predseda NR SR Andrej Danko (SNS) zvolať aj mimoriadne rokovanie iniciované opozíciou, ktorá chce hovoriť o vysokej odmene pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána.Sólymos okrem iného predstaví novelu zákona o odpadoch, ktorá má odbremeniť menších podnikateľov a živnostníkov. Ministerstvo životného prostredia si od novely zákona sľubuje sprehľadnenie systému odpadov a zníženie administratívy, ktoré má pocítiť približne 2500 malých podnikateľov a živnostníkov. Tým, ktorí uvedú na trh do 100 kilogramov obalov či neobalov, má odpadnúť povinnosť uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Po novom sa majú jednorazovo zaregistrovať na ministerstve, viesť evidenciu o odpade a údaje ročne ohlasovať envirorezortu.Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami má sprehľadniť celý systém. Európska únia pridelí Slovensku ročne zhruba 25 miliónov ton emisných kvót AEA. Tie slúžia na pokrytie sektorov dopravy, poľnohospodárstva a odpadov, ale aj na individuálne vykurovanie domácností. Slovensko z tohto prideleného množstva spotrebuje ročne asi 21 miliónov. Novela určuje spôsoby použitia výnosov z ich predaja a zavedenie nahlasovania emisií prostredníctvom elektronického systému.Richterova novela zákona o nelegálnej práci má zabezpečiť, že neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne (SP) v lehote do siedmich dní sa už nebude považovať za nelegálne zamestnávanie. Od 1. januára 2018 by sa tak mali eliminovať určité situácie oneskoreného ohlásenia vzniku pracovnoprávneho vzťahu a štátnozamestnaneckého pomeru do príslušného registra SP. Táto zmena sa však nemá týkať prípadov, keď u zamestnávateľa začne kontrola zameraná na nelegálne zamestnávanie.Od januára budúceho roka by mali byť jasle dostupné aj pre deti nepracujúcich rodičov. Poskytovanie tejto služby však bude za určitých podmienok. Túto zmenu prináša Richterov návrh novely zákona o sociálnych službách. "Vzhľadom na požiadavky aplikačnej praxe sa precizuje možnosť poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v zariadení starostlivosti o deti," priblížil rezort práce s tým, že táto služba má byť aj pre rodičov, ktorí nespĺňajú tzv. podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, teda nepracujú.Druckerov balík prináša viaceré novinky v zdravotníctve. Zmeniť sa má napr. fungovanie urgentných príjmov. Majú sa rozdeliť na dva typy a zdravotné poisťovne na ne majú platiť mesačné paušály. Rezort si od toho sľubuje ich modernizáciu aj lepšie fungovanie.Ústavná pohotovostná starostlivosť sa má po novom poskytovať na urgentných príjmoch prvého a druhého typu, v niektorých nemocniciach ostane fungovať ústavná pohotovostná služba tak ako v súčasnosti. Urgentov druhého typu, s možnosťou nadväznosti traumacentra, má byť podľa ministerstva na Slovensku šesť pre dospelých a štyri detské. Zdravotné poisťovne budú musieť urgenty povinne zazmluvniť, platiť ich majú podobne ako záchranky, pravidelnými mesačnými platbami.Legislatívny rámec prináša aj zmenu v zazmluvňovaní zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zdravotné poisťovne ich majú po novom zazmluvňovať povinne. Ministerstvo už avizovalo, že by si mali objednávať minimálne 10.000 postelí. Zdravotné poisťovne majú v súčasnosti možnosť preplácať v zariadeniach sociálnych služieb deväť ošetrovateľských výkonov, čo sa však v praxi veľmi nevyužíva.V rámci 21. schôdze majú poslanci otvoriť ešte 15 bodov z pôvodného počtu 71. Okrem iných by sa mala dostať na rad voľba predsedu novej Rady pre štátnu službu, ale aj chýbajúceho člena Súdnej rady SR.