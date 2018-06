Poslancov do pléna vráti hlasovanie, musia rozhodnúť o 14 návrhoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - Povinnosť odhlasovať prerokované body vráti poslancov Národnej rady SR do lavíc v pondelok 25. júna. Netradičný záver poslednej schôdze pred letnými prázdninami si zvolil zákonodarný zbor sám svojim rozhodnutím vynechať v piatok (22.6.) hlasovanie pre neprítomnosť viacerých členov parlamentu.Na definitívne hlasovanie čaká novela zákona od koaličného Mosta-Híd, ktorou chce strana obmedziť používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 na obdobie počas osláv Nového roka. Právna norma má obmedziť aj predaj tejto pyrotechniky na zákonom dané obdobie.vysvetlil jeden z autorov Peter Antal. V pléne sa zároveň objavil aj jeho pozmeňujúci návrh, ktorým chce zakázať samoobslužný predaj zábavnej pyrotechniky.Z dielne Mosta-Híd je aj novela zákona o vlastníctve bytov, ktorej cieľom je zjednodušenie a sprehľadnenie právnej úpravy rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstránenie niektorých výkladových problémov súvisiacich so správou bytového domu oboma zákonnými formami, teda správcom a spoločenstvom vlastníkov. Návrh má tiež prispieť k zvýšenej informovanosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov o veciach týkajúcich sa správy domu.Posledným z koaličných návrhov, ktorý čaká na hlasovanie, je novela zákona o sociálnych službách od Aleny Bašistovej (nezaradená), Jany Vaľovej (Smer-SD) a Magdalény Kuciaňovej (SNS). Právna norma, ktorá je v prvom čítaní, má zabezpečiť, aby detské jasle už nemuseli plniť podmienku debarierizácie, ako im v súčasnosti nariaďuje platná legislatíva.Zrušiť sa má aj povinnosť jaslí vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za čas neprítomnosti dieťaťa v zariadení. Výnimkou má byť len úhrada za stravovanie v týchto zariadeniach.vysvetlili poslankyne.Koalično-opozičné autorstvo má novela zákona o RTVS, ktorá má preniesť voľbu generálneho riaditeľa tejto inštitúcie z parlamentu na tzv. zbor voliteľov. Napriek tomu, že jedným z dvojice predkladateľov je exminister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), koaliční poslanci právnu normu počas rozpravy zväčša kritizovali. Karol Farkašovský (SNS) navyše oznámil, že SNS ju nepodporí. Kladne sa nevyjadrovali ani poslanci Smeru-SD. Spoluautorom právnej normy je Martin Poliačik (nezaradený).Hlasovať sa bude aj o opozičnej novele zákona o štátnych sviatkoch. Právna norma má stanoviť začiatok okupácie Česko-Slovenska vojakmi Varšavskej zmluvy (21.8.) v roku 1968 a jej koniec (21.6.) v roku 1991 za pamätné dni.Z dielne OĽaNO je aj návrh na zmeny Ústavy SR. Jeho podstatou je zaviesť možnosť zriadenia dočasného vyšetrovacieho výboru v parlamente. Do najvyššieho zákona štátu sa majú dostať vety, že. Tento výbor má mať desať členov. Voliť ich má parlament na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení v príslušnom volebnom období a to tak, aby päť členov bolo zvolených z koalície a päť členov z opozície.Hlasovať sa bude aj o dvoch správach. Týkajú sa minuloročnej činnosti Slovenského pozemkového fondu a Ústavu pamäti národa.