Poslancov NR SR čaká na aktuálnej schôdzi už len pár bodov

Bratislava 19. júna (TASR) – Iba pár bodov a personálne voľby čakajú poslancov na aktuálnej 18. schôdzi Národnej rady SR. Dnešný piaty rokovací deň sa venovali prevažne správam, ale prerokovali aj zmeny vo financovaní škôl. O prerokovaných bodoch rozhodnú v utorok 20. júna, kedy na nich čaká aj druhé kolo voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.V závere rokovacieho dňa sa venovali prevažne návrhom z dielne ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD). Hovorili aj o Programe stability SR na roky 2017 až 2020, ktorý počíta so znížením deficitu verejných financií. V budúcom roku by mal dosiahnuť deficit úroveň 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Cieľ dosiahnuť historicky prvý vyrovnaný rozpočet v roku 2019 vláda nemení a vyrovnané hospodárenie verejnej správy sa plánuje aj v roku 2020.Poslanci sa do lavíc vrátia v utorok. Hovoriť by mali aj o správach o činnosti generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora za minulý rok. Na prerokovanie čaká aj Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2016.