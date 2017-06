Poslanec Beblavý kritizuje opatrenie rezortu financií

Na snímke Miroslav Beblavý (nezaradený) Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. júna (TASR) – Existenciu malých občianskych združení ohrozí opatrenie z dielne rezortu financií, ktorý navrhuje, aby sa organizácie prijímajúce 2 % z daní povinne zapísali do registra partnerov verejného sektora. Upozornil na to dnes poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý (nezaradený), ktorí spolu s jeho opozičnými kolegami vyzývajú vládu, aby od tohto zámeru upustila.Beblavý uviedol, že v súčasnosti organizácie využívajú tieto peniaze na občianske služby. Ak by bol návrh rezortu financií prijatý, musela by každá mimovládna organizácia vynaložiť približne 550 eur a viac na odmenu advokátovi, či inej oprávnenej osobe pre zápis do registra. "mysli si poslanec.Podľa údajov finančnej správy vlani z celkového počtu 13.296 poberateľov 2 % dane z príjmov až 5289 získalo cez daňovú asignáciu menej ako 1000 eur.upozornil Beblavý. Ak sa má uskutočňovať takýto zápis, navrhuje, aby sa to týkalo organizácií, ktoré odstanú z asignácie minimálne 100.000 eur.Odborníčka v oblasti daní Jaroslava Lukačovičová tiež upozornila, že v súčasnosti už existujú nástroje na kontrolu prijímania aj využívania asignovanej dane. Organizácie musia napríklad predložiť doklady, že nemajú nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení, ako aj na daňovom úrade.tvrdí Lukačovičová.