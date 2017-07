Poslanec Borguľa chce zrušiť súťaž na verejné osvetlenie v Bratislave

Ilustračné foto Foto: TASR/Eduard Fašung Foto: TASR/Eduard Fašung

Bratislava 6. júla (TASR) – Bratislavský mestský poslanec Martin Borguľa žiada zrušiť súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v hlavnom meste. Tender je podľa neho v rozpore so zákonom a neprebieha transparentne. Vyhlásil to na dnešnom brífingu s tým, že žiada prípravu nového návrhu súťažných podkladov.Borguľa preto podal na bratislavskom magistráte takzvanú žiadosť o nápravu a na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podnet na kontrolu zákazky hlavného mesta.skonštatoval poslanec. Ako tvrdí, len tak sa zabezpečí, aby tender prebehol transparentne a výsledkom zmluvy s novým dodávateľom bola čo najrozsiahlejšia modernizácia verejného osvetlenia v Bratislave, zníženie energetickej náročnosti či dlhodobá prevádzka a údržba za čo najvýhodnejších podmienok.Borguľa upozornil, že pred 20 rokmi patril tender na verejné osvetlenie Bratislavy pre svoju netransparentnosť a neodbornosť k "najškandalóznejším verejným obstarávaniam".podotkol Borguľa. Myslí si, že ide o tak dôležitý úkon celomestského charakteru a zároveň o úkon nakladania s majetkom mesta, že by mal podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom.vysvetlil. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal by podľa neho v tomto smere nemal konať sám, ale pod dohľadom zastupiteľstva.Hlavné mesto už niekoľkokrát na kritiku tohto tendra uviedlo, že postupuje v procese výberu nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave transparentne a podľa zákona. Primátor Nesrovnal už v minulosti taktiež povedal, že vyhlásený tender nie je šitý na mieru konkrétnemu uchádzačovi.skonštatoval. Výsledok obstarávania bude vyhodnocovať komisia zložená z odborníkov magistrátu, odborníkov z externého prostredia a poslancov mestského zastupiteľstva.skonštatoval primátor.Hlavné mesto koncom mája vyhlásilo tender na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave. Magistrát chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10. júla 10.00 h. Ponuky sa budú otvárať 21. júla.