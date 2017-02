Poslanec J. Buocik vyzýva starostu Ružinova D. Pekára na odstúpenie

Ján Buocik. Foto: TASR/Eduard Fašung Ján Buocik. Foto: TASR/Eduard Fašung

Bratislava 1. februára (TASR) – Bratislavský mestský poslanec za Ružinov Ján Buocik vyzýva ružinovského starostu Dušana Pekára, aby voči sebe vyvodil politickú zodpovednosť a odstúpil z funkcie. Dôvodom má byť niekoľkonásobné porušenie zákona správne prihlásiť nových zamestnancov do Sociálnej poisťovne, čo potvrdila ešte minulý rok kontrola z Inšpektorátu práce Bratislava. Dôsledkom toho prišla mestská časť na päť rokov o možnosť čerpania štátnej pomoci, dotácií a eurofondov."V integrovanom regionálnom operačnom programe je pre Bratislavský kraj na programovacie obdobie do roku 2021 určených 173 miliónov eur. Z týchto peňazí neuvidia Ružinovčania ani cent," upozorňuje poslanec, podľa ktorého je táto kauza najzávažnejším porušením povinností starostu a jeho manažérskym zlyhaním, na čo doplatí 75.000 Ružinovčanov.V tejto veci sa obrátil zároveň aj na ružinovských poslancov. Tým adresoval otvorený list, v ktorom sumarizuje viaceré pochybenia zo strany miestneho úradu za posledné dva roky, od machinácií s verejným obstarávaním, spreneveru v Ružinovskom športovom klube či nerešpektovanie viacerých uznesení, ktorými ho poverilo miestne zastupiteľstvo. "Jeho pokračovanie vo funkcii starostu je pre Ružinov už neúnosne drahé. Sú to milióny eur, o ktoré prišiel Ružinov v súvislosti s doterajšími kauzami," konštatuje Buocik. Ten tiež poslancov na utorkovom (31.1.) zasadnutí zastupiteľstva vyzval, aby sa k jeho výzve na odstúpenie starostu pridali.Poslanec Slavomír Drozd mu odporučil, aby túto výzvu predniesol aj na riadnom zastupiteľstve na budúci týždeň (7.2.), na ktorom by mal byť prítomný aj starosta, ktorý na ostatnom chýbal. Zastupiteľstvo zároveň starostu uznesením požiadalo, aby na najbližšie rokovanie predložil správu o minuloročnej kontrole z inšpektorátu práce spolu s vyčíslením súm, ktoré mestská časť nebude môcť čerpať z eurofondov, štátnej pomoci a dotácií v rokoch 2017 a 2018 a ktoré boli zahrnuté do rozpočtu. Poslankyni Tatiane Tomáškovej sa v tejto súvislosti nepozdávalo, prečo o takom závažnom materiáli neboli informovaní už pri decembrovom schvaľovaní rozpočtu.Podľa poslankyne Anny Reinerovej nejde pritom o prvý raz, čo starostu verejne oslovili, aby zvážil zotrvanie vo funkcii. Takýto výziev bolo podľa nej niekoľko, po každom pochybení, na ktoré upozorňovali, keďže nedostatky majú dosah na denný život každého z obyvateľov Ružinova. "Bolo to však bez akejkoľvek odozvy. Starosta sa cíti byť kompetentný a pevný vo svojej pozícii. Vie, že jediný legálny spôsob jeho odvolania je referendum," povedala pre TASR Reinerová. Nepredpokladá ale, že by bolo úspešné, a to najmä preto, že 50-percentná účasť obyvateľov je nereálna a referendum je tiež finančne nákladnou záležitosťou. Fungovanie starostu považuje za "veľmi drahé a neefektívne".Sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program je Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý predmetné porušenie zákona eviduje. Keďže v rámci programu je žiadateľom samotný zriaďovateľ materskej a základnej školy či cyklodopravy, Ružinov tak podľa tlačovej tajomníčky BSK Veroniky Beňadikovej nemôže ich rozvoj financovať v najbližších piatich rokov z eurofondov. Podobné pravidlo platí aj iných programoch štátnej pomoci a dotačných schémach, takže mestská časť je preto odkázaná financovať svoje projekty z vlastných alebo úverových zdrojov."V mnohých programoch štátnej pomoci či dotácií sú však prijímateľmi aj samotné zriaďovateľské organizácie s vlastnou právnou subjektivitou, napr. materské a základné školy, ktorých sa porušenie zákona zo strany mestskej časti nedotkne," podotýka Beňadiková. Podľa nej však zároveň samospráva nie je oprávneným žiadateľom pre dotácie na tento rok ani z BSK, keďže kraj na základe platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) z roku 2016 nemôže poskytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý poruší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.Ružinovský miestny úrad si je vedomý pochybenia a výsledky kontroly, ktorá preukázala nesprávne zvolený postup pri prihlasovaní niektorých zamestnancov do Sociálnej poisťovne, nespochybňuje. "Bola vyvodená osobná zodpovednosť a zároveň aj prijaté opatrenie, aby k takémuto nesprávnemu postupu pri prihlasovaní zamestnancov do Sociálnej poisťovne už neprišlo," povedala pre TASR hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová, bližšie to však nekonkretizovala.Ubezpečuje ale, že rozvoj Ružinova a projekty s tým spojené nie sú ani počas najbližších rokov ohrozené, keďže mestská časť počíta s investíciami do rozvoja z vlastného rozpočtu. Ten je podľa nej zostavený konzervatívne a samospráva plánuje pokračovať aj napr. s rekonštrukciami komunikácií, škôl a škôlok či detských ihrísk. Využívať chce aj iné mimorozpočtové zdroje. "Samospráva nebude môcť čerpať niektoré dotácie, záleží to od znenia konkrétnej výzvy. Organizácie zriadené mestskou časťou ale môžu byť i naďalej prijímateľom akýchkoľvek dotácií, pokiaľ budú oprávnenými žiadateľmi," podotýka.Na margo uznesenia miestnych poslancov skonštatovala, že "síce je menšia časová tieseň, ale nemáme problém s tým pripraviť materiál v takom zmysle, v akom ho požadovali poslanci." Či sa však starosta Pekár k výzve na odstúpenie vyjadrí, alebo nie, povedať nevedela. TASR sa stanovisko starostu Ružinova Dušana Pekára získať nepodarilo, pretože je na dovolenke.