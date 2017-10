Poslanec NR SR Igor Janckulík zvažuje vstup do KDH

Na archívnej snímke poslanec NR SR Igor Janckulík pri skladaní poslaneckého sľubu v NR SR. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. októbra (TASR) - Poslanec Národnej rady SR z klubu Mosta-Híd Igor Janckulík by mohol vstúpiť do KDH. Túto možnosť pre TASR nevylúčil. Potvrdil, že s predsedom kresťanských demokratov Alojzom Hlinom komunikujú aj o tejto téme. Nateraz však Janckulík zostáva v klube Mosta-Híd a mieni pokračovať vo svojej doterajšej práci.uviedol pre TASR Janckulík.Teraz sú pre neho prioritou jeho rozbehnuté aktivity ako splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty, poslanca NR SR, blížiace sa voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Avizuje, že v prípade úspechu vytvorí s ostatnými nezávislými kandidátmi, s ktorými sa prihlásili k ich iniciatíve "Za lepší Žilinský kraj", poslanecký klub.S Hlinom komunikuje odvtedy, čo zvažoval kandidatúru na predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Šéf kresťanských demokratov ho vtedy oslovil.doplnil.Janckulík sa do parlamentu dostal so stranou #Sieť. Z tej neskôr vystúpil spolu s ďalšími štyrmi kolegami. Dôvodom bola ich dlhodobá nespokojnosť s fungovaním strany, ktorá sa neskôr z parlamentu aj koalície vytratila.