Poslanec R. Raši kritizuje ekonomiku v štátnej zdravotnej poisťovni

Bratislava 13. januára (TASR) - Zdravotníctvo malo vlani svoje pozitívne aj negatívne momenty, zhodujú sa členovia parlamentného zdravotníckeho výboru z koalície a opozície. Viacerí chváliaPozdávajú sa im aj niektoré kroky ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD).Koaliční poslanci vo výbore kritizovali nedostatok špecialistov v systéme či nezvládnutú ekonomiku v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Toto negatívne vnímajú aj opoziční politici vo výbore. Tým sa však nepáčili ani niektoré personálne obsadenia alebo "označil za mínus predseda výboru Štefan Zelník (SNS). Za pozitívum minulého roka považuje ""." povedal Zelník.negatívne hodnotí minulý rok podpredseda výboru Tibor Bastrnák (Most-Híd). Páči sa mu Druckerova vytrvalosť a prístup k problémom. Uznal, že to šéf rezortu nemá ľahké. Do nového roka želá zdravotníctvu trpezlivosť a peniaze. Treba podľa neho "".Člen výboru Richard Raši (Smer-SD) kritizuje ". Takisto sa mu nepáčil postup súkromnej Union zdravotnej poisťovne (ZP) voči neštátnym nemocniciam. Kladne vníma začatie DRG, upokojenú situáciu medzi ministerstvom zdravotníctva a lekárskymi i zdravotníckymi organizáciami. "povedal Raši. Zdravotníctvu do nového roka želá "Jane Cigánikovej (SaS) sa vlani nepozdávalo rozhodnutie o zrušení maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie zdravotných odvodov. Kritizuje aj dlh vo VšZP. Minister Drucker podľa nej nemá dosah na personálne nominácie, "pokiaľ ide o chránených jedincov". Za mínus označila aj ministrovu "slabú pozíciu vo vláde". Páči sa jej však Druckerova komunikácia." uviedla Cigániková. Šéf rezortu má podľa nej dobré zámery. Oceňuje jeho snahu o diskusiu s odborníkmi. Zdravotníctvu do nového roka želá viac zdravej trhovej konkurencie a menej štátu.Alan Suchánek (OĽaNO-NOVA) záporne vníma "uviedol. Nepáči sa mu, že štát nebol doteraz schopný povedať, ako bude realizovaná nová Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB). Plus by dal zdravotníkom za ich snaživú prácu, hoci nie vždy v dobrých podmienkach. Priznáva, že vo vzťahu personál – pacient sú rezervy. Táto výhrada patrí podľa neho obom stranám. Zdravotníctvu do nového roka želá dodatočné financie.Zuzana Šebová (Sme rodina) nesúhlasí so "". "". Zdravotníctvu by do tohto roka zaželala menej zbytočných úmrtí. Chce tiež, aby z neho odišli ľudia s vidinou "".