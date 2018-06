Poslanec Stanislav M. neovláda prácu s pc, statusy údajne diktoval

Na archívnej snímke poslanec Stanislav M. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 6. júna (TASR) - Poslanec NR SR Stanislav M. (ĽSNS), ktorý je obžalovaný z extrémizmu, má občas politicky nekorektný prejav, ale je férový. Na druhej strane prácu s počítačom neovláda, preto je ťažko predstaviteľné, že by na sociálnej sieti napísal nejaký status. Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku to počas druhého dňa pojednávania uviedol svedok obhajoby a poslanecký kolega Stanislava M. Milan Uhrík (ĽSNS).tvrdil Uhrík.O vlaňajšom statuse, pre ktorý Stanislav M. čelí obžalobe, sa Uhrík podľa svojich slov dozvedel až od novinárov, ktorí ho žiadali o reakciu.povedal poslanec.Na vtedajšie novinárske otázky o statuse, ktorého autor sa podľa obžaloby neprimerane hanlivo vyjadril na adresu prezidentom Andrejom Kiskom vyznamenaných osobností, Uhrík vtedy reagoval všeobecne.zdôraznil Uhrík a zopakoval, že nevie, kto je autorom textu.deklaroval.Dotknutá stránka, na ktorej sa status objavil, má názov Volá Hlas Gemera/ĽSNS. Svedok obžaloby Rudolf Steigauf, ktorý bol v roku 2017 právoplatne odsúdený na dva roky podmienečne za podnecovanie k obmedzovaniu práv, k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, potvrdil, že ju do roku 2013 resp. 2014 spravoval, a to na základe žiadosti obžalovaného Stanislava M.konštatoval. Stanislav M. potvrdil, že Steigauf povedal čistú pravdu a nič nezamlčal.Znalec z odboru história Miloslav Szabó uistil, že pozná obsah dotknutého statusu. Na otázku prokurátora, či status má náznak odbornej diskusie, odvetil, že v žiadnom prípade. Negatívne odpovedal Szabó aj na otázku, či sa mu meno obžalovaného Stanislava M. spája s nejakou jeho odbornou činnosťou z dotknutej historickej problematiky. Obžalovaný reagoval, že znalec sa vyjadruje k právnym otázkam, ktoré mu neprináležia.Ako svedok mal v stredu vypovedať aj šéf ĽSNS Marian Kotleba. Ospravedlnil sa však, keďže je v zahraničí. Popoludní bude vypovedať znalec z odboru IT.Prokurátor ešte pri prednese obžaloby skonštatoval, že poslanec sa v januári 2017 podieľal na vyhotovení textového dokumentu s urážlivým obsahom, ktorý zverejnil ako status na sociálnej sieti. V ňom kritizoval udelenie štátnych vyznamenaní prezidentom Kiskom pri príležitosti 24. výročia vzniku SR osobám so židovským pôvodom alebo sa hlásiacim k tomuto vierovyznaniu. Podľa obžaloby tým tieto osoby znevážil a dopustil sa ich hanobenia pre ich domnelú príslušnosť k rase alebo pre ich náboženské presvedčenie. Trestného činu sa pritom dopustil ako verejný činiteľ.Obe strany v úvode uviedli, že nechcú uzavrieť dohodu o vine a treste. Obžalovaný vyhlásil, že je nevinný a využil svoje právo nevypovedať. Obhajcovia deklarovali, že nesúhlasia s obžalobou, popierajú, že by obžalovaný skutok spáchal a skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, nie je podľa nich trestným činom.Pojednávanie bolo naplánované na tri dni. Posledný termín je stanovený na 14. júna.