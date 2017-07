Poslanec Takáč nepríde o odmeny kvôli účinkovaniu v reklame

Foto: prievidza.sk Foto: prievidza.sk

Prievidza 13. júla (TASR)- Prievidzský mestský poslanec za Smer-SD Richard Takáč za účinkovanie v údajne reklamnom klipe pre jednu z bojnických reštaurácií o svoje poslanecké odmeny nepríde. Rozhodli o tom dnes na svojom rokovaní jeho kolegovia zo zastupiteľstva.Účinkovaním Takáča v klipe, ktoré zverejnila reštaurácia na sociálnej sieti a poslanec ho zdieľal aj na svojom súkromnom profile, sa zaoberala prievidzská komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a následne mestské zastupiteľstvo (MsZ) na základe podnetu Transparency International Slovensko (TIS). Podľa mimovládnej organizácie totiž účinkovaním vo videu jednej z akcií reštaurácie porušil zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, keďže klip, ako TIS tvrdila, vykazuje všetky znaky reklamy podľa zákona o reklame.Takáčovi hrozilo, že príde o 12-násobok mesačného platu, teda jednu dvanástinu z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie, čo predstavuje sumu 714 eur. Za uznesenie, ktorým zastupiteľstvo rozhodlo o porušení zákona a ukladá pokutu, hlasovalo 12 poslancov, proti bolo sedem, zdržali sa traja a jeden nehlasoval.Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Prievidzi skonštatovala, že Takáč účinkovaním porušil zákon, že účinkoval v reklame, opierala sa pritom o odborné posudky, ktoré získalo právne oddelenie mesta a ktoré okrem iného skonštatovali, že video je reklamou, ozrejmila jej predsedníčka Helena Dadíková (nezávislá).podčiarkla.okomentoval rozhodnutie svojich kolegov Takáč. Ten podľa svojich slov zároveň navrhol primátorke Kataríne Macháčkovej (nezávislá), ktorá je nezaradenou poslankyňou parlamentu, že by sa mohla zaoberať s parlamentnými kolegami zmenou ústavného zákona, lebo je zastaralý.podotkol.S posudkom, ktorý hovorí o tom, že video je reklamou, sa prievidzský poslanec podľa svojich slov nemohol pre krátkosť času dostatočne oboznámiť.ozrejmil. Dadíková na to reagovala, že oslovili viacero ľudí, ktorí sa zaoberajú právom v oblasti reklamy, boli však odmietnutí, keďže mali pocit, že ide o politickú akciu. Právna kancelária podľa nej preto našla odborníka, ktorý má oprávnenie na vypracovanie znaleckého posudku až v Českej republike.Takáč je i podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), krajský parlament sa podnetom TIS zaoberal na svojom májovom rokovaní, pričom rozhodol obdobne. Zastupiteľstvo síce zobralo na vedomie, že bolo začaté konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Takáčovi, v konštatujúcej časti uznesenia, že v konaní sa preukázalo porušenie ústavného zákona, sa však väčšina poslancov zdržala hlasovania. Poslanci tak už nemuseli hlasovať o tretej časti uznesenia, ktorá sa týkala sankcie odobratia 12 mesačných platov.Prievidzský mestský poslanec a podpredseda TSK účasť v klipe podľa svojich slov nepovažoval ani nepovažuje za reklamu. Reklama to podľa neho bola až vtedy, keď sa to začalo mediálne prezentovať.