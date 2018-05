Poslanecká snemovňa odmietla riešiť slová prezidenta Zemana o novičku

Český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Praha 22. mája (TASR) - Poslanci z hnutia ANO, hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) a Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) v utorok zablokovali, aby Poslanecká snemovňa prijala uznesenie, že v Českej republike sa nevyrábal jed novičok. Poslanci tak odmietli riešiť v pléne výroky prezidenta Miloša Zemana o tom, že sa v ČR novičok vyrábal a skladoval. Informovali o tom spravodajské servery iDNES.cz a Novinky.cz.Mimoriadny bod do rokovania navrhol šéf Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala. Snemovňa mala podľa neho prijať uznesenie, že sa v Česku nervový plyn nevyrábal ani neskladoval. Jeho základom sa podľa Fialu malo stať príslušné uznesenie zahraničného výboru.Zemanove výroky chceli na pôde Snemovne riešiť okrem ODS aj Piráti, ľudovci, TOP 09 a hnutie Starostovia a nezávislí (STAN). Podľa komunistov však ide len o boj strán, ktoré sa cítia urazené, pretože nevyhral ich prezidentský kandidát.Návrh komunistov vyradiť tento bod z programu schôdze podporili poslanci ANO a SPD.uviedol Leo Luzar (KSČM). Za zamietnutie prejednávania tohto bodu bolo na Luzarov návrh 109 zo 190 prítomných poslancovHlasovanie vyvolalo v snemovni vlnu kritiky.uviedol šéf ODS Fiala. Podľa neho sa jasne ukázalo, že v snemovni stále funguje koalícia ANO, KSČM a SPD Tomia Okamuru, takže nechápe, o čom vlastne sociálni demokrati vo vnútrostraníckom referende hlasujú.Referendum v rámci členskej základne ČSSD, ktoré by malo definitívne rozhodnúť o jej vstupe do vlády s hnutím ANO, sa začalo v pondelok 21. mája a trvať by malo do 14. júna.