Poslanecká snemovňa v Taliansku schválila reformu volebného zákona

Rím 13. októbra (TASR) - Dolná komora talianskeho parlamentu schválila v noci nadnes reformu volebného zákona. Stalo sa tak aj napriek silnému odporu populistického Hnutia piatich hviezd. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Taliansky premiér Paolo Gentiloni v snahe dosiahnuť rýchle schválenie novely volebného zákona spojil hlasovanie o nej s vyslovením dôvery svojej vláde. Zákon po schválení v Poslaneckej snemovni musí ešte odobriť horná komora parlamentu, Senát.Hlavnou námietkou Hnutia piatich hviezd bolo, že návrh zákona podporuje koalície, ktoré však toto hnutie zo zásady odmieta. Po schválení zákona hnutie avizovalo, že zvolá demonštrácie na protest proti novým legislatívnym pravidlám.Parlamentné voľby sa v Taliansku budú konať na jar budúceho roku. Súčasná vláda chce dosiahnuť schválenie novely volebného zákona ešte do termínu volieb. Stále platný volebný systém má totiž odlišné pravidlá pre voľby do hornej a dolnej komory parlamentu, čo často spôsobuje napätie na politickej scéne.Nový zákon, ktorý je známy aj pod názvom Rosatellum, pri hlasovaní podporila vládnuca Demokratická strana (PD), ako aj pravicovopopulistická Liga Severu i konzervatívna strana Vpred, Taliansko (Forza Italia).Zákon Rosatellum nahradí zákon známy ako Italicum, ktorý parlament schválil vlani v júli za vlády premiéra Mattea Renziho.Zákon Italicum sa v praxi nikdy nevyužil, pretože justícia dospela k záveru, že v súlade s ústavou je len jeho časť.Italicum reguloval len mechanizmus volieb do dolnej komory parlamentu, Renzi chcel totiž presadiť ústavnú reformu, ktorou by Senát ako volený zákonodarný orgán prestal existovať. Túto reformu však talianski občania v referende nepodporili a Renzi bol nútený podať demisiu.