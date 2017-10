Poslanecký prieskum v NASES pre problémy slovensko.sk nebude

Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - V Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa poslanecký prieskum pre problémy portálu slovensko.sk neuskutoční. O jeho zvolaní sa malo hlasovať na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu, prítomní členovia však neodsúhlasili jeho program. Poslanci vládnej koalície sa pri hlasovaní zdržali.zdôraznil po výbore jeho predseda a šéf opozičného hnutia Sme Rodina Boris Kollár. Je podľa neho nehoráznosť, že sa na portál minulo skoro 70 miliónov eur, systém kolabuje a štát zo zákona káže podnikateľom, aby ho používali.Podľa poslanca vládneho Smeru-SD Igora Chomu sa koaliční poslanci zdržali hlasovania preto, lebo hoci mal systém problém na začiatku septembra, dnes už funguje stopercentne.upozornil Choma.Zároveň pripomenul, že systém sa objednával v roku 2009 a medzitým sa do neho zapracovalo množstvo legislatívnych zmien. Je faktom a berie do úvahy, že v septembri mal problém, ale všetko sa podľa Chomu už dalo do poriadku.dodal.Opoziční poslanci však avizovali, že sa budú o portál slovensko.sk naďalej zaujímať a ďalej sa budú usilovať aj o zvolanie poslaneckého prieskumu v NASES. Ak totiž podľa poslanca Gábora Grendela (OĽaNO) platí, že je všetko v poriadku, tak nie je dôvod mariť takýto prieskum.konštatoval.Eduard Heger (OĽaNO) upozornil, že aj samotný podpredseda vlády pre informatizáciu a investície Peter Pellegrini (Smer-SD) vyjadril nespokojnosť s tým, ako NASES funguje.doplnil opozičný poslanec.Za funkčnosť elektronického doručovania na slovensko.sk zodpovedá NASES. Agentúra v utorok 3. októbra informovala, že problémy s oneskoreným doručovaním rozhodnutí do e-schránok na slovensko.sk zo začiatku septembra sa podarilo odstrániť optimalizáciou výkonu systému a prevádzkovými opatreniami.