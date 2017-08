Poslankyňa Mosta-Híd: Konanie Andreja Danka je nezodpovedné

Edita Pfundtner (Most-Híd), archívne foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 15. augusta (TASR) - Konanie predsedu SNS a NR SR Andreja Danka je prekvapujúce a nezodpovedné. Myslí si to poslankyňa koaličného Mosta-Híd Edita Pfundtner.povedala pre TASR.Zdôraznila, že akékoľvek problémy sa dajú vydiskutovať a riešiť, preto očakávala zodpovednejší prístup zo strany koaličného partnera.doplnila.Jej stranícki kolegovia František Šebej a Elemér Jakab nechcú situáciu komentovať.povedal pre TASR Jakab v reakcii na avizovanú neúčasť Danka na dnešnej Koaličnej rade, ktorá sa mala konať večer v hoteli Bôrik.Podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD) nekomentuje informácie, že za avizovanou neúčasťou Danka na Koaličnej rade sú údajne jeho vyjadrenia ku kauze rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva a tiež vyjadrenia vicepremiéra Petra Pellegriniho a ministra práce Jána Richtera (obaja Smer-SD). K samotnej Dankovej neúčasti pre TASR Glváč uviedol, žeDôvody zrušenia Dankovej účasti nepozná ani Dušan Jarjabek (Smer-SD).podotkol.Vládna koalícia je momentálne v kríze, ktorá vypukla po tom, čo predseda SNS Andrej Danko v pondelok (7.8.) oznámil vypovedanie koaličnej zmluvy.Následne sa predsedovia Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd na doteraz poslednom rokovaní Koaličnej rady zhodli, že neexistuje alternatíva k súčasnej vláde. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár za trojlístok informoval, že partneri sú odhodlaní pokračovať ďalej. Povedal aj to, že problém v koalícii nie je taký vážny.Po tejto zhode sa dostali cez médiá von požiadavky SNS. Odkazovanie cez médiá kritizujú viacerí predstavitelia koalície. Medzi požiadavkami SNS je napríklad 13. a 14. plat, zavedenie štátnych aeroliniek, podpora kúpeľníctva, ale aj to, aby sa ministri nevyjadrovali k práci kolegov.SNS zároveň čelí kauze rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. Národniari pripustili, že aj za spustením kauzy vidia kroky z Úradu vlády. Zároveň upodozrievajú Smer-SD zo spolupráce s OĽaNO na diskreditácii SNS. Tí to odmietajú. Bugár vyzval koaličných partnerov na zodpovednosť. Dnes sa mali lídri opäť pokúsiť o stretnutie, ale Danko sa vraj nezúčastní. Bugár sa ho má údajne pokúsiť presvedčiť.