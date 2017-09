Poslankyňa Pfundtner presadzuje Múzeum zločinov komunizmu

Edita Pfundtner (Most-Híd) Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) - Medzi priority koaličnej zmluvy by sa mohlo dostať aj zriadenie Múzea zločinov komunizmu. Dostať by ho tam chcela poslankyňa Mosta-Híd Edita Pfundtner.vyhlásila s tým, že v najbližšom období je pripravená túto tému konzultovať s koaličnými partnermi.uviedla Pfundtner.Pripomenula, že dodnes nemá Slovensko založené inštitucionalizované múzeum, ktoré by sa venovalo zločinom komunizmu. Pritom pamäť národa podľa poslankyne treba zachovávať.ete," zdôraznila.Krutosť totalitných režimov a potláčanie ľudských práv sa podľa jej slov v poslednom období často spochybňuje. Dodala, že Ústav pamäti národa už dnes výrazným spôsobom prispieva k objasňovaniu zločinov totalitných režimov.doplnila poslankyňa, ktorá stiahla svoj podpis z kritizovanej novely o pamäti národa.