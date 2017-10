Poslankyne zareagovali na správy o sexuálnom obťažovaní v EP

Europarlament, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. októbra (TASR) - Dve europoslankyne z politickej frakcie Zelených v pondelok zareagovali na správy viacerých médií o údajnom sexuálnom obťažovaní žien, ku ktorému má dochádzať na pracoviskách Európskeho parlamentu (EP). Upozornili, že k obťažovaniu nesmie dochádzať na žiadnom pracovisku a vyzvali postihnuté ženy, aby sa prihlásili a umožnili vyšetrovanie.Nemecká poslankyňa Terry Reintkeová a rakúska poslankyňa Monika Vanová, obe zo skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA), zareagovali na článok, ktorý 22. októbra vyšiel v britskom denníku The Times a ktorý následne prebralo viacero britských publikácií.Článok s odvolaním sa na svedectvá najmenej 12 nemenovaných zamestnankýň, asistentiek či stážistiek europarlamentu, sa zameriaval na údajne rozšírený problém sexuálneho obťažovania, ku ktorému má dochádzať na pôde EP. Svedkyne opísali svoje skúsenosti s niektorými europoslancami z nevhodného správania v podobe neslušných návrhov, obchytkávania, prenasledovania či vystavovaniu sexuálnym scénam, pričom "páchateľmi" mali byť aj vplyvní poslanci naprieč celým politickým spektrom v EP, vrátane bývalých ministrov.Svedkyne tiež priznali, že mali strach takéto útoky nahlásiť pre obavy, že prídu o svoje miesto. Neželali si ani priamu konfrontáciu s páchateľmi, lebo by im to mohlo zničiť pracovnú kariéru.Reintkeová, ktorá je koordinátorkou Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) upozornila, že sexuálne obťažovanie žien na pracoviskách je neprípustné.uviedla poslankyňa v správe pre médiá, ktorá vyšla v deň, keď v Štrasburgu začína druhé októbrové plenárne zasadnutie europarlamentu.Poslankyňa Vanová, ktorá je náhradníčkou výboru FEMM dodala, že každý prípad sexuálneho obťažovania sa musí vyšetrovať bez ohľadu na to, kto bol doň zapojenýuviedla. A pripomenula, že doteraz sa ani iné kľúčové medzníky ohľadom "politiky žien" neuskutočnili, ako napríklad kvóty pre zastúpenie žien v dozorných radách veľkých podnikov.upozornila Vanová.