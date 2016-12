Poslankyňu Savčenkovú vylúčili aj z výboru pre národnú bezpečnosť

Ukrajinská pilotka a nedávno omilostená ukrajinská vojačka Nadija Savčenková počas tlačovej konferencie v Kyjeve 8. júna 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 23. novembra (TASR) - Ukrajinskú poslankyňu Nadiju Savčenkovú vylúčili z parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť a obranu. Oznámil to dnes člen výboru Andrij Teteruk." uviedol Teteruk, poslanec za Ľudový front. Vysvetlil, že poslanci nesúhlasili so Savčenkovej neprimeraným politickým správaním.Savčenková 7. decembra tajne navštívila bieloruský Minsk, kde sa stretla s lídrami samozvaných proruských republík v Donbase - Igorom Plotnickým a Alexandrom Zacharčenkom, a to aj za účasti predstaviteľov Ruska. Neskôr vyhlásila, že cieľom tohto jej stretnutia bolo posilnenie tzv. minského formátu rokovaní o urovnaní situácie v Donbase a vyvinutie úsilia, aby mohol byť v krátkom čase čo najúčinnejší.Vo štvrtok parlament v Kyjeve vylúčil Savčenkovú aj z ukrajinskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE). Oficiálnym dôvodom vylúčenia je to, že Savčenkovú zvolili do delegácie s cieľom dosiahnuť jej prepustenie z ruského väzenia, poslanci tak boli nútení porušiť princíp kvót na formovanie zoznamu delegátov z frakcií, uviedla agentúra TASS.Dôsledkom Savčenkovej konania bolo aj jej vylúčenie z frakcie strany Vlasť v ukrajinskom parlamente. Strana Vlasť podľa svojej predsedníčky Julije Tymošenkovej "toho názoru, že s "Savčenková tvrdí, že existuje príkaz na jej fyzickú likvidáciu. Vyhlásila, žeSavčenková (35), ktorú v roku 2014 uväznili v Rusku a neskôr odsúdili na 22 rokov odňatia slobody v súvislosti s usmrtením dvoch novinárov na nepokojnom východe Ukrajiny, sa vrátila do vlasti koncom mája, keď jej po dlhom vyjednávaní medzi Moskvou a Kyjevom udelil ruský prezident Vladimir Putin milosť.