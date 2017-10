Posledná cesta pre zosnulých nemusí byť vždy poslednou

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava/Piešťany/Senica 26. októbra (TASR) – Pre niektorých zosnulých ich posledná cesta do hrobu niekedy nemusí byť naozaj poslednou. Pre rôzne okolnosti ešte raz absolvujú prevoz, a to do nového miesta posledného odpočinku. Tomu predchádza exhumácia, vybratie ostatkov z hrobu. V Trnave ich v uplynulom roku urobili šesť, tento rok zatiaľ tri.povedala pre TASR Michaela Šípošová Rigová, konateľka prevádzkovateľa pohrebísk mesta Trnava Rigstav, spol. s r. o. Najčastejšie sa tak dialo z dôvodu zmeny bydliska pozostalých, sťahovania alebo i sporov v rodine.dodala.Šípošová Rigová informovala, že v zmysle zákona je exhumovať možné na príkaz sudcu, prokurátora, alebo na žiadosť obstarávateľa pohrebu či inej blízkej osoby, takisto na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu ona. Ak ide o nebožtíka, pochovaného kratšie ako desať rokov, čo je určená tlecia doba, musí sa vyjadriť aj regionálny úrad verejného zdravotníctva.Nakoľko ide o veľmi citlivú záležitosť, prevádzkovateľ pohrebísk vyberá na takýto úkon dobu skoro ráno alebo neskoro večer, keď je pohrebisko pre verejnosť uzatvorené.uviedla Šípošová Rigová. Najčastejšie podľa nej pozostalí žiadajú o exhumáciu po viac ako 30 rokoch.dodala.Nebožtíci sa z hrobu, podľa Elišky Gockej, manažérky strediska Pietnych služieb mesta Piešťany, vyberajú aj v prípadoch prehlbovania hrobových miest.uviedla pre TASR. Dohromady robili na piešťanskom cintoríne vlani päť a v tomto roku štyri exhumácie.V Senici, podľa informácií z Pohrebných služieb Senica, vlani mali tri exhumácie z dôvodu sústredenia zosnulých do spoločných rodinných hrobov.