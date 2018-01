Posledná debata prezidentských kandidátov bola bez Zemana i o Zemanovi

Český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 12. januára (TASR) - Kontroverzné vyhlásenie českého prezidenta Miloša Zemana o Alexandrovi Dubčekovi odsúdili všetci jeho vyzývatelia vo voľbách novej hlavy štátu, ktoré sa budú v ČR konať v piatok a v sobotu. Bol to prejav hodný odsúdenia, za ktorý by mal Zeman dostať trojku zo správania, zaznelo okrem iného vo štvrtok večer v televíznej debate za účasti ôsmich kandidátov. Zeman na ňu prísť odmietol, informoval spravodajský server Novinky.cz.Bývalý premiér Mirek Topolánek (ODS) sa podľa vlastných slov za Zemana svojim slovenským priateľom už ospravedlnil. Zemanov prejav, ktorý predniesol pri príležitosti začiatku osláv storočnice vzniku Československa, označil za. Zeman označil Dubčeka za jedného z politikov, ktorí sa v roku 1968kritizoval Topolánek.Podobne sa vyjadril bývalý diplomat Pavel Fischer.vyhlásil.Súhlasil aj lekár a aktivista Marek Hilšer.povedal.Kandidát Realistov Jiří Hynek sa nazdáva, že Zemanovi všetci sadli na lep.uviedol.Všetci uchádzači sa v diskusii taktiež zhodli, že riaditeľ prezidentskej kancelárie by mal mať bezpečnostnú previerku na najvyšší stupeň, akú súčasný kancelár Vratislav Mynář nemá. Zákon to nevyžaduje. Topolánek by ako hlava štátu vykonal audit Pražského hradu i Lesnej správy v Lánoch.vyhlásil.Textár Michal Horáček sa v diskusii vyjadril aj k povolebnému vývoju v Česku. Podľa svojich slov by ako prezident sotva vymenoval vládu, ktorá by sa opierala o účasť KSČM a SPD. Zdôraznil, že premiér Andrej Babiš by mal rokovať s demokratickými stranami ako ODS a Piráti a ponúknuť im podmienky, za ktorých by akceptovali jeho vládu.Kandidát Vratislav Kulhánek (ODA) sa ohradil proti tomu, aby prezident musel určiť za premiéra vždy víťaza volieb. Sám by si vybral predsedu vlády, ktorému by veril, a nepožadoval by od neho záruku nadpolovičnej podpory v Poslaneckej snemovni.Akademik Jiří Drahoš i Horáček by takúto garanciu naopak vyžadovali.uviedol Horáček.povedal Drahoš.