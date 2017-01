Posledná rozlúčka s Jánom Kobezdom bude vo štvrtok

Na snímke zosnulý bývalý generálny manažér a tréner Dukly Trenčín Ján Kobezda na veľkoplošnej obrazovke počas minúty ticha pred zápasom 41. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HC Košice a HK Dukla Trenčín v Košiciach 31. januára 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Trenčín 31. januára (TASR) - Posledná rozlúčka s nedávno zosnulým generálnym manažérom a trénerom HK Dukla Trenčín Jánom Kobezdom bude vo štvrtok 2. februára o 15.30 h na cintoríne a v dome smútku v Dubnici nad Váhom.Kobezda zomrel na následky infarktu v piatok 27. januára pred odchodom mužstva na zápas hokejovej Tipsport Ligy do Košíc. Kobezda na začiatku roka okrem manažérskej funkcie prevzal aj trénerský post v Dukle, keď nahradil českého kouča Josefa Tureka. V zlúčenej funkcii pôsobil už v minulom ročníku, Duklu spolu s asistentom Marcelom Hanzalom doviedol do play off, vo štvrťfinále s ňou nestačil na neskoršieho finalistu z Banskej Bystrice.