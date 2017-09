Posledná rozlúčka s Janom Třískom bude v pražskom Národnom divadle

Na archívnej snímke herec Milan Kňažko (vľavo) v rozhovore s Janom Třískom. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Praha 28. septembra (TASR) - Posledná rozlúčka s českým hercom Janom Třískom, ktorý začiatkom týždňa tragicky zomrel po páde z pražského Karlovho mosta do Vltavy, sa uskutoční 6. októbra od 10.00 h na javisku Národného divadla. Spravodajský portál iDNES.cz o tom dnes informoval hovorca Národného divadla Tomáš Staněk. Námestíčko pri divadle je už v týchto chvíľach pietnym miestom so smútočným oznámením, kde môžu ľudia zapáliť sviečku.Divadlo sa podľa hovorcu otvorí o 09.30 h, aby mohli smútiaci obdivovatelia herca doniesť kvetinové dary. Posledná rozlúčka bude trvať približne hodinu a zúčastnia sa na nej osobnosti verejného aj kultúrneho života. Vo foyeri divadla sa bude od pondelka 2. októbra nachádzať aj kondolenčná kniha.Tříska (†80) začínal práve na javisku Národného divadla, ale v polovici 60. rokov 20. storočia odišiel do vtedy progresívneho Divadla za branou. Tříska sa stal hereckou legendou najmenej jednej generácie Čechov a Slovákov, ale vďaka svojim spoločenským postojom a odporom k totalite i morálnym vzorom, napísal portál iDNES.cz.Herec žil po emigrovaní z vlasti v roku 1977 v zámorí. Patril k najtalentovanejším hercom generácie 60. rokov a počas emigrácie sa presadil aj v Hollywoode, kde nakrútil 44 filmov.Do Česka sa po páde komunistického režimu vracal pracovať. Nedávno pricestoval do Prahy na nakrúcanie nového filmu Jiřího Mádla Na střeše. Minulú sobotu však spadol z Karlovho mosta do Vltavy a v pondelok podľahol ťažkým zraneniam. Polícia jeho smrť vyšetruje a prikláňa sa k verzii, že Tříska spadol do vody nešťastnou náhodou.