Posledná rozlúčka so zosnulými hasičmi bude v utorok 16. mája

Na snímke príslušník Hasičského a záchranného zboru pplk. Mgr. Radoslav Lacko a Peter Toďor, ktorí nehodu neprežili. Bratislava, 10. mája 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Prešov 12. mája (TASR) – Posledná rozlúčka so zosnulými príslušníkmi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Radoslavom Lackom a Petrom Toďorom bude v utorok 16. mája o 11.00 h na Okresnom riaditeľstve HaZZ na Požiarnickej ulici v Prešove. TASR to potvrdil hovorca prešovských hasičov Peter Kovalík.Z areálu požiarnej stanice sa sprievod vydá na smútočný obrad do prešovskej konkatedrály sv. Mikuláša. Zosnulého Petra Toďora potom pochovajú v Uzovciach. Radoslav Lacko bude mať pohreb v Prešove na hlavnom cintoríne o deň neskôr, 17. mája o 13.00 h.Obidvaja hasiči tragicky zahynuli 10. mája pri výkone štátnej služby po páde policajného vrtuľníka pri nácviku evakuácie osôb z nebezpečného prostredia. Radoslav Lacko zastával post riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove. Peter Toďor bol veliteľom družstva – technikom špecialistom.