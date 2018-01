Posledná šanca získať príspevok až 1750 € na solárne kolektory

O príspevok požiadajte čím skôr

BRATISLAVA 29. januára 2018 (WBN/PR) - V roku 2018 budú mať záujemcovia o solárne kolektory poslednú možnosť získať finančný príspevok.Domácnosti, ktoré chcú v rodinných domoch ušetriť na ohreve teplej vody, by mali požiadať o príspevok čo najskôr. Najbližšie kolo na získanie finančného príspevku prebehne už 6. februára, ďalšie budú nasledovať v niekoľkotýždňových odstupoch. „Záujemcovia o príspevok môžu nechať svoj kontakt na www.zeon.sk/solar . Doterajší záujem slovenských domácností o finančný príspevok na inštaláciu zariadení, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, bol veľmi vysoký. Jednotlivé kolá podpory trvali len niekoľko minút, kým sa pridelené finančné prostriedky minuli. Naša spoločnosť je schopná za zákazníka vybaviť získanie finančného príspevku a zastrešiť administratívu s tým spojenú. Vďaka príspevku si záujemcovia môžu výrazne znížiť vstupné náklady a zvyšok môžu uhradiť buď jednorazovo alebo na splátky už od 48 € mesačne,“ hovorí Erik Chabreček, expert na riešenie ZEON Solar v ZSE.Pomocou solárnych kolektorov sa dá ročne ušetriť až 70 % nákladov na teplú vodu. Výška úspory závisí od správneho výberu riešenia pre konkrétnu domácnosť, od počtu členov domácnosti a od orientácie kolektorov. „V rámci ponuky ZEON Solar máme riešenia na ohrev vody buď pre 2- až 3-členné domácnosti, ako aj pre viacčlenné domácnosti. Zákazníkom ponúkame kompletné riešenia, ktoré v sebe zahŕňajú samotné ploché solárne kolektory, 200- alebo 300-litrový zásobník vody, čerpadlovú jednotku, expanznú nádobu a ďalšie príslušenstvo. Solárny zásobník uskladňuje vodu ohriatu kolektormi, vďaka čomu ju môžu obyvatelia domu využiť v čase, ktorý im vyhovuje a využiť tak všetku vyrobenú energiu len na vlastnú potrebu,“ dopĺňa Erik Chabreček zo ZSE. Solárne kolektory ZEON Solar majú životnosť až 30 rokov, záruku 12 rokov a veľmi nízke prevádzkové náklady. Montáž trvá maximálne 2 dni a realizuje sa bez zásahu do konštrukcie domu.„V slovenských podmienkach majú väčší zmysel ploché kolektory než vákuové trubicové. Trubicové kolektory majú vyššie prevádzkové náklady a v prípade topiaceho či zamŕzajúceho snehu na streche môže dôjsť k deštrukcii vákuových rúr, čo pri plochých kolektoroch nehrozí. Preto napríklad aj v Nemecku či v Rakúsku absolútne dominujú riešenia s plochými kolektormi,“ odporúča odborník zo ZSE.Pri výbere dodávateľa je dôležité rozhodnúť sa pre firmu, ktorá má s inštaláciou solárnych riešení rozsiahle skúsenosti. ZSE za posledné dva roky inštalovala svojim zákazníkom 338 riešení ZEON Solar po celom Slovensku. Okrem profesionálneho poradenstva, montáže, záručného a pozáručného servisu je v ZSE výhodou špeciálna servisná prehliadka po 2 rokoch, spojená s výmenou teplonosnej kvapaliny, a to úplne zadarmo.Viac informácií získate na www.zeon.sk