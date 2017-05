Posledný májový deň bude patriť detskému čitateľskému maratónu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková Foto: TASR/Adriána Antošková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Jubilejný 10. ročník detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme si sa uskutoční v stredu 31. mája od 9.00 do 15.00 hodiny v knižniciach, školách a kluboch po celom Slovensku. Organizátorom akcie je Linka detskej istoty (LDI), ktorá aj týmto spôsobom reaguje na podnety detí z poradenskej Linky pre deti a mládež 116 111.avizuje nezisková organizácia. Jej projekt má ambíciu posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí:Akciu spoločného čítania chcú organizátori využiť na prekonanie rekordu z minulého roka - 40.954 detí. Podujatie však nie je len o lámaní rekordov, cieľom šesťhodinového čitateľského maratónu je hlavne pritiahnuť deti ku knihám. Čitateľský maratón sa stáva medzi deťmi z roka na rok populárnejším - do prvého ročníka sa v roku 2008 zapojilo 2912 detí a v roku 2016 spomínaných vyše 40.000.podčiarkuje organizátor podujatia, na ktorom sa v rámci besedy od 15.00 do 16.00 h v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei zúčastní aj spisovateľ Dušan Dušek. Spolu s deťmi bude čítať ukážky zo svojej knihy Pištáčik. Príde aj ilustrátor Ďuro Balogh či Eva Dzurindová, riaditeľka Linky detskej istoty, psychológ, pedagógovia a ďalší hostia. Výsledok čitateľského maratónu vyhlásia na záver diskusie.Nezisková organizácia LDI poskytuje pre deti a mládež na celom Slovensku 21 rokov - non-stop, bezplatne a anonymne - dištančné poradenstvo prostredníctvom Linky pre deti a mládež 116 111, na ktorej prevádzkuje aj Rodičovskú linku a Sociálno-právnu poradňu. Pracuje aj s projektom Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 a s projektom Amber Alert Slovensko (Pohotovostný systém v SR na zvýšenie šancí vypátrania uneseného/nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia).