Pošlite chorobu krátkych rúk do starého železa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (OTS) - V tomto veku sa totiž objavujú prvé príznaky stareckej slabozrakosti. Prinavrátiť radosť zo života, športu alebo spoločných chvíľ s rodinou je pritom jednoduché. Navyše, ide to aj bez okuliarov.Pohľad na okolitý svet v súčasnosti komplikuje ľuďom v produktívnom veku viacero nepríjemností. Starecká slabozrakosť, odborne nazývaná presbyopia, sa týka každého z nás, a to po dovŕšení určitého veku. U väčšiny ľudí sa začína prejavovať po prekročení 40. roku života. V praxi sa toto vekom podmienené ochorenie prejavuje zhoršeným videním na blízko a na pracovnú vzdialenosť. Zbystriť pozornosť treba napríklad pri objavení sa tzv. syndrómu krátkych rúk. Text je pri ňom jednoduchšie čitateľný vo väčšej vzdialenosti od tváre. Značný diskomfort však ľudia pociťujú aj pri športe, práci, varení, šoférovaní, či pri učení sa s deťmi alebo vnúčatami. Neustále striedanie a hľadanie správnych okuliarov totiž nie je príjemné. Ženy môžu byť nesvoje aj pri ladení oblečenia s rámom dioptrickej pomôcky, alebo pri samotnom líčení, pri ktorom im okuliare zavadzajú.V minulosti sa starecká slabozrakosť najčastejšie riešila multifokálnymi okuliarmi. Ľuďom dokázali uľahčiť život hneď dvakrát. Ako pri čítaní, tak aj pri sledovaní televízie alebo šoférovaní. Používanie dvoch rôznych dioptrických pomôcok tak nebolo potrebné, avšak okuliare na nose ostali.Dnes je možností, ako si so stareckou slabozrakosťou poradiť, viac. Veľmi rýchlo, bezbolestne a pohodlne. „,“ radí očný lekárz VESELY I Očná Klinika. Pri tomto druhu zákroku sa využíva multifokálna šošovka, ktorá je implantovaná priamo do oka. „,“ pokračuje oftalmológz VESELY I Očná Klinika.V nekomfortných situáciách spojených s dvomi druhmi okuliarov sa často ocitala aj speváčka a najznámejšia slovenská svokra Gizka Oňová. Súčasťou jej života boli dioptrické pomôcky na nose približne tridsať rokov. „“ Netrvalo dlho a v domácnostisa začal skloňovať zákrok, ktorý by tento problém dokázal vyriešiť. „Na zmenu Gizky Oňovej zakrátko pozitívne reagovalo aj jej najbližšie okolie. „,“ dodala speváčka.