Pošta ponúka občanom službu konverzie elektronického dokumentu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenská pošta začala od júla tohto roku poskytovať novú službu, a to konverziu elektronického dokumentu do listinnej podoby. Podľa hovorkyne pošty Martiny Mackovej je táto služba dostupná na 600 poštách, ktoré poskytujú služby štátu.Právnické osoby zapísané v Obchodnom registri sú totiž podľa jej slov od začiatku júla povinné využívať elektronickú schránku na komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Väčšinu úradnej korešpondencie tak budú mať k dispozícii už len v elektronickej forme.opísala Macková. Novovzniknutý dokument vydaný poštou bude podľa jej slov obsahovať osvedčovaciu doložku a môže sa tak použiť na právne účely rovnako ako pôvodný elektronický dokument.Slovenská pošta urobí podľa hovorkyne zaručenú konverziu v prípade, ak je elektronický dokument predložený na pamäťovom médiu zákazníka, spravidla USB flash disku vo formáte dokumentu PDF/A-1a podpísaný platným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo platnou kvalifikovanou elektronickou pečaťou vo formátoch: základný profil PAdES – ETSI TS 103172 v.2.2.2, základný profil CAdES – ETSI TS 103173 v.2.2.1 v ZEPf kontajneri a profil XAdES_ZEP – formát ZEP na báze XAdES v 1.0.Pritom ku každému kvalifikovanému elektronickému podpisu alebo kvalifikovanej elektronickej pečati má byť pripojená platná časová pečiatka.dodala Macková. Okrem konverzie elektronického dokumentu do listinnej podoby si ľudia môžu podľa nej vo vybraných pobočkách vybaviť aj výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva a výpis/odpis registra trestov.