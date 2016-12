Pošta v Stupave sa do normálnej prevádzky vráti až v polke januára

Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava/Stupava 22. decembra (TASR) – Slovenská pošta vyriešila problémy s doručovaním zásielok vo svojej pobočke v Stupave dočasným posilnením personálu. V normálnej prevádzke bude fungovať od 15. januára. Informovala o tom Silvia Turnerová z odboru komunikácie Slovenskej pošty. O problémoch stupavskej pošty informoval v stredu (21.12.) denník Sme.Dôvodom problémov v Stupave bolo podľa Turnerovej viacero ukončení pracovného pomeru a práceneschopnosť niektorých zamestnancov, čo spôsobilo dočasné obmedzenie poskytovania niektorých služieb a otváracích hodín, a to na obdobie adaptácie náhradných zamestnancov.priblížila Turnerová.Otváracie hodiny na tejto pobočke budú podľa nej do 23. decembra predĺžené do 19. hodiny, nakoľko v poobedných a podvečerných hodinách býva na pošte zvýšený počet klientov.V súčasnosti prebiehajú aj ďalšie procesné úkony v súvislosti s posilnením pošty.dodala Turnerová.