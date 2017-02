Postavenie Úradu jadrového dozoru sa má posilniť

Spoločná budova Úradu Jadrového dozoru (ÚJD) a Úradu pre ruguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 1. februára (TASR) - Postavenie Úradu jadrového dozoru (ÚJD) sa má posilniť. Vyplýva to z vládneho návrhu atómového zákona, ktorý dnes poslanci v parlamente posunuli do 2. čítania.ÚJD má podľa návrhu novely vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní, čo sa pri zaisťovaní vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti pretavuje do požiadavky nestranného a transparentného rozhodovania bez náležitého ovplyvňovania, ktoré by mohlo ohroziť jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení v SR.uviedol ÚJD v dôvodovej správe k novele.Partnerské hodnotenie by malo smerovať k vypracovaniu národných akčných plánov a vlastných vnútroštátnych hodnotení, ktorých úlohou by malo byť riešenie partikulárnych nedostatkov zistených v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení. Požadované partnerské hodnotenia by pritom mali byť postavené na zásade vzájomnej dôvery.Súčasťou požiadavky na transparentnosť pri rozhodovaní nezávislého dozorného orgánu v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení je aj zvýšená informačná povinnosť účastníkov rozhodovacích procesov v tejto oblasti.podčiarkol úrad.Poslaním navrhovanej zákonnej právnej úpravy je zaručiť vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v SR tak, aby táto zapadala do spoločného rámca EÚ pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení.zdôraznil ÚJD.Predkladaný návrh zákona v tomto kontexte podľa ÚJD berie do úvahy aj závery obsiahnuté vo Viedenskej deklarácii o jadrovej bezpečnosti, ktorá bola prijatá v roku 2015 ako reakcia medzinárodného spoločenstva na udalosti v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima s cieľom definovať dodatočné požiadavky na jadrovú bezpečnosť existujúcich i budúcich jadrových zariadení.