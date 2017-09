Postoj novej nemeckej vlády k väčšej integrácii EÚ je zatiaľ otázny

Šéfka protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Frauke Petryová vhadzuje svoj do volebnej urny počas parlamentných volieb v Nemecku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. septembra (TASR) – Ak sa v Nemecku po nedeľňajších voľbách vytvorí tzv. jamajská koalícia, ako naznačujú výsledky, môžu vzniknúť problémy pri presadzovaní väčšej integrácie v Európskej únii, predovšetkým týkajúcej sa eurozóny. Na diskusii Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku to dnes v Berlíne pripustila analytička tohto inštitútu Claire Demesmayová.Ako upozornila, strany CDU/CSU - FDP - Zelení majú značne odlišné postoje predovšetkým na fungovanie eurozóny. Poukázala na nedeľňajšie vyjadrenia šéfa liberálov z FDP Christiana Lindnera, podľa ktorého by Nemecko nemalo financovať "štátnu spotrebu" vo Francúzsku. Lindner dodal, že zavedenie európskeho rozpočtu podľa predstáv francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona je pre FDP červenou čiarou, ktorú ako strana neprekročia.Analytička pripomenula, že väčšia integrácia eurozóny je jednou z Macronových priorít. Tá zahŕňa zavedenie európskeho rozpočtu, zriadenie úradu ministra financií a väčšiu sociálnu a fiškálnu konvergenciu.Macron chce viac integrácie aj prostredníctvom spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky EÚ, jednotného riadenia azylových procesov v súvislosti s migráciou a odstránenia demokratického deficitu v Únii. O čo menej sa poslednej téme venovali v Nemecku, o to je podľa analytičky dôležitejšia pre Macrona.Viac demokracie do fungovania EÚ chce vniesť prostredníctvom vytvorenia občianskych konventov naprieč celou EÚ, ktoré majú ukázať, čo obyvatelia od Únie očakávajú. Francúzsky prezident si sľubuje, že konventy poslúžia ako nástroj obnovy dôvery občanov v Úniu.S cieľom urobiť svoju krajinu dostatočne dôveryhodnou na presadzovanie integračných cieľov chce Macron zároveň vykonať rýchle reformy vo Francúzsku, napríklad reformu pracovného práva či fiškálnej politiky, zdôraznila Demesmayová.poznamenala analytička.Vzhľadom na názorové trenice medzi jednotlivými stranami "jamajskej koalície" je teda v súčasnosti otázkou, či menšie strany pravdepodobnej nemeckej vládnej koalície vytrvajú vo svojich postojoch a budú reagovať na integračné plány útočne, alebo sa "nechajú okríknuť". Druhá možnosť je však podľa Demesmayovej pravdepodobnejšia.