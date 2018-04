Postoj Slovenska ku kauze Skripaľ rozdeľuje koalíciu a opozíciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Predstavitelia koalície považujú postoj SR a jeho diplomacie v kauze Skripaľ za správny a uvážlivý, opoziční poslanci zasa vnímajú kroky Slovenska v tejto záležitosti za zlé, resp. najhoršie možné. Vyplynulo to z diskusie v relácii RTVS O 5 minút 12.Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD) v debate poukázal na to, že hoci si západné mocnosti želali, aby SR vyhostila ruských diplomatov, nepredložili relevantné dôkazy o vine Ruska v celom prípade.uviedol Blaha. Argumentuje aj postojom iných členov Európskej únie.zdôraznil.povedal, narážajúc na stiahnutie slovenského veľvyslanca z Moskvy. Opakovane tvrdí, že v celom obvinení Británie chýba čo i len jeden empirický dôkaz voči Rusku.zopakoval svoje presvedčenie.Podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Martin Klus (SaS) si na rozdiel od Blahu naopak myslí, že Rusi sú jediní, kto mal motív. K ráznejšiemu kroku SR preto prísť malo.zdôraznil.Podpredseda Zahraničného výboru NR SR Jaroslav Paška (SNS) poukázal na to, že smrteľná látka novičok síce pochádza z bývalého Sovietskeho zväzu, no disponujú ňou aj iné krajiny.uviedol.skonštatoval. V danej situácii je preto podľa neho potrebné sa rozhodnúť,. Slovenská diplomacia podľa neho zareagovala správne. Chce si počkať na výsledky ďalšieho vyšetrovania.Člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Milan Krajniak (Sme rodina) je presvedčený presne o opaku.vyhlásil.zdôraznil. Podľa neho sme urobili niečo, aby sme boli kamaráti s jednými i druhými.povedal. Poukázal tiež na to, že po stretnutí s britskou premiérkou Theresou Mayovou sa vyhostiť ruského diplomata rozhodol i "Viktor Orbán, rovnako dal pokyn na vyhostenie ruských diplomatov aj český premiér Andrej Babiš.