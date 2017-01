Poštová banka do nového roka vstupuje s viacerými zmenami

Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 10. januára (TASR) - Rozšírenie pobočkovej siete, ako aj portfólia ponúkaných produktov, získanie nových cieľových skupín klientov sú hlavnými úlohami Poštovej banky v tomto a ďalších rokoch. Uviedol to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi jej generálny riaditeľ Andrej Zaťko.Banka, ako zdôraznil, vidí svoju silu najmä v regiónoch, kde sa sústredí na strednú generáciu s cieľom do roka 2020 zdvojnásobiť počet aktívnych klientov. V súčasnosti ich má banka takmer milión. Zároveň si chce banka upevniť svoje súčasné piate miesto na slovenskom bankovom trhu.Banka má v súčasnosti takmer 1600 kontaktných miest, keďže jej partnerom je Slovenská pošta. Sieť vlastných pobočiek by sa mala v tomto a ďalších rokoch rozšíriť zo súčasných 45 na 60 až 65.Poštová banka do tohto roka vstupuje aj s novým logom - oranžovým kruhom vyjadrujúcim blízkosť banky ku každému klientovi. Postupne prejdú rebrandingom všetky pobočky i pracoviská na poštách.Banka pripravila na tento rok aj viacero noviniek. Najdôležitejšou je úver na bývanie, ktorý doteraz v portfóliu banky chýbal.zdôraznil Zaťko.