Postrelený kongresman Scalise sa vrátil do Snemovne reprezentantov

Washington 28. septembra (TASR)

Washington 28. septembra (TASR) - Americký republikánsky kongresman Steve Scalise, ktorého v júni postrelili na bejzbalovom tréningu, sa dnes vrátil do Snemovne reprezentantov.Scalise (51) bol medzi viacerými ľuďmi, ktorí utrpeli zranenia, keď útočník ozbrojený puškou začal 14. júna strieľať na republikánskych zákonodarcov na bejzbalovom tréningu v Alexandrii v štáte Virgínia.Útočníka, ktorého identifikovali ako 66-ročného Jamesa T. Hodgkinsona zo štátu Illinois, postrelili policajti; neskôr na následky zranení zomrel. Podľa vyšetrovateľov išlo o stúpenca ľavice a odporcu Republikánskej strany.Scalise dnes po viac ako tri mesiace trvajúcej liečbe a rekonvalescencii prišiel opäť do Snemovne reprezentantov, hoci stále dokáže chodiť len o dvoch barlách. Kolegovia ho odmenili nadšeným potleskom v stoji.vyhlásil na pôde Kongresu Scalise, tretí najvyššie postavený republikán v Snemovni reprezentantov. Zdôraznil, že celá udalosť ho len utvrdila vo viere v Boha.Lídri republikánskej väčšiny i demokratickej menšiny svorne označili Scalisovo uzdravenie za výsledok modlitieb.Kongresman bol po útoku v kritickom stave so život ohrozujúcimi zraneniami vnútorných orgánov. Z nemocnice ho prepustili až po šiestich týždňoch a absolvovaní niekoľkých operácií.