Potápači čistili Štrkovecké jazero v Ružinove. Oslávilo 20. výročie

Čistenie Štrkoveckého jazera pri príležitosti 20. výročia revitalizácie Štrkoveckého jazera 20. októbra 2017 v Bratislave. Na snímke potápačská výstroj pri jazere. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) – Monitoringom a odstraňovaním nečistôt z dna Štrkoveckého jazera v bratislavskom Ružinove, ale aj čistením jeho okolia si mestská časť pripomenula 20. výročie jeho revitalizácie. Do jeho vôd sa opäť ponorili potápači, ktorých hlavnou úlohou bolo najmä zmonitorovať kvalitu vody v jazere a zároveň odstrániť najväčšie nečistoty. Medzi nimi vytiahli trezor či stoličku.uviedol pre TASR Tibor Kišš, potápač zo spoločnosti Lignarius. Pritom si ako pamätník zaspomínal aj na čistenie jazera spred 20 rokov, keď bola voda jazera značne kontaminovaná.priblížil Kišš. Dôvodov mohlo byť podľa neho niekoľko – rozbitá dažďová kanalizácia, ústiace rúry kanalizácie reštaurácie či ropné produkty z okolitých garáží. Začalo sa preto uvažovať o projekte záchrany jazera a Asociácia priemyslu a ochrany prírody (APOP) dala dohromady financie i odborníkov, ako botanikov, ichtyológov či geológov a potápačov.priblížil Kišš s tým, že sa nasadili zároveň rastliny a začalo sa s pravidelnejším monitoringom.Voda v jazere je podľa mestskej časti v poriadku.vysvetlil ružinovský starosta Dušan Pekár. To, že voda nie je škodlivá, potvrdzujú aj pravidelné monitoringy či výskyt kaprov. Do budúcnosti sa okrem monitoringov uvažuje o revitalizácii okolia jazera a osadení ďalších smetných košov.Na Štrkoveckom jazere prichádzajú rybári s novinkou a jazero zarybnia až na jar. Dôvodom je niekoľko rokov pretrvávajúci jarný úhyn rýb, teda mnohých z tých, ktoré boli do jazera dané na jeseň.skonštatoval Tibor Dányi, predseda Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava II.Štrkovecké jazero vzniklo umelo v rokoch 1960–1964, ťažením kvartérnych sedimentov Dunaja. Tie sa tu uložili v hrúbke zhruba do desať metrov. Vyťažili ich a použili na výstavbu okolitých budov. Keďže ľudia jazero značne navštevovali, úrady sa snažili o úpravu brehov. Podľa niektorých však použitie lomových kameňov, zvyškov panelov z výstavby a zaliatie betónovou zmesou a následné zatrávnenie malo byť spúšťačom odumierania jazera, ktoré posilňovala neekologická výstavba zariadení a podobne. Kompetentní preto pristúpili k revitalizácii jazera.