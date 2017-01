Potravinári očakávajú problémy v zabezpečovaní dostatku pracovnej sily

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. januára (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) v roku 2017 očakáva rastúce problémy v zabezpečovaní dostatku pracovnej sily, a to bez ohľadu na ich kvalifikáciu. V prípade menej kvalifikovaných zamestnancov je problémom uspokojiť rastúce mzdové požiadavky pri súčasnom zachovaní cenovej konkurencieschopnosti výroby. Uviedol to prezident PKS Daniel Poturnay.Nevyhnutné riešenie v podobe investícií do automatizácie a nových technológií s nižšími nárokmi na pracovnú silu však podľa neho naráža jednak na vyčerpané prostriedky z Programu rozvoja vidieka a na druhej strane na problémy s umiestnením nových výrobkov na trhu, ktorý je v dôsledku spotrebiteľského nacionalizmu okolitých krajín značne obmedzený.V prípade kvalifikovanej pracovnej sily v odvetví potravinárstva sa nedostatok podľa Poturnaya prejavuje na všetkých stupňoch, či sa hovorí o stredných odborných kádroch alebo o vysokoškolsky vzdelaných pracovných silách. Prejavuje sa vysokou fluktuáciou v odvetví, nákladmi na dodatočné vzdelávanie, rekvalifikácie, ktoré sa javia ako neefektívne, keďže zamestnanci nezostávajú v tomto odvetví dlhodobo pracovať. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ministerstvo pôdohospodárstva iniciovalo v spolupráci s rezortom školstva opatrenia, ktoré prispôsobia školskú sieť a zameranie škôl potrebám zamestnávateľov.V novom roku 2017 má PKS záujem rozvíjať spoluprácu s rezortom pôdohospodárstva, kde je priestor na zintenzívnenie dialógu. Komora očakáva, že domáce potravinárstvo a jeho podpora budú prioritou tohto rezortu a bude nadväzovať na užitočný dialóg so zástupcami ministerstva na decembrovom rokovaní Valného zhromaždenia PKS v Turčianskych Tepliciach.doplnil Poturnay.S cieľom riešenia problémov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch sa podľa neho založila aj európska platforma Supply Chain Initiative, ktorá chce hľadať riešenia prednostne dohodou medzi potravinármi a obchodníkmi. PKS má záujem túto iniciatívu posunúť aj na národnú úroveň a v spolupráci so Slovenskou alianciou moderného obchodu (SAMO) má za cieľ v roku 2017 založiť na Slovensku národnú platformu pre férové obchodné vzťahy.dodal Poturnay.