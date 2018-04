Potravinári: Podpory do agrosektora robia potraviny cenovo dostupnými

Na snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) - Podpory do poľnohospodárstva sa poskytujú nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách sveta. Uviedol to v utorok na stretnutí s novinármi predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík.spresnil.Transparentnejšiemu, efektívnejšiemu a rýchlejšiemu vyplácaniu agropodpôr by podľa neho určite pomohla digitalizácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).poznamenal.Na to, aby sa obmedzovali špekulácie s agrodotáciami, bolo by podľa neho dobré, aby boli postihované osoby, ktoré úmyselne poškodzujú ostatných poberateľov podpôr, ktorí riadne hospodária na pôde a vytvárajú pridanú hodnotu.Nový žiadateľ o poľnohospodárske podpory by podľa Semančíka mal predkladať kompletnú dokumentáciu k pôde.podčiarkol.Podľa Semančíkových slov by sa mal vytvoriť na Slovensku register užívateľov pôdy.dodal predseda SPPK.