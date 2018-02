Potravinári: Pomoc štátu agrosektoru musí byť smerovaná aj voči nám

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. februára (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta ústretový krok Koaličnej rady voči poľnohospodárom vo forme poskytnutia tzv. zelenej nafty. Uviedla to pre TASR riaditeľka PKS Jana Venhartová v reakcii na stredajšie (31.1.) oznámenie, že vláda poskytne agrosektoru pomoc vo výške 30 miliónov eur.PKS však podľa nej poukazuje na to, že táto pomoc bude smerovaná primárne do poľnohospodárstva, pričom slovenský potravinársky priemysel je z pohľadu podpory štátu dlhodobo zanedbávaný.podčiarkla.Na zastavenie úpadku potravinárskeho priemyslu je preto podľa Venhartovej kľúčové zabezpečiť investície do technologickej obnovy potravinárskeho priemyslu, inovácií výrobkov a nových obalov a zastavenie úpadku konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu voči ostatným krajinám EÚ.PKS, ktorá je zastúpená v Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, podľa nej aj naďalej požaduje štátnu pomoc v celkovej výške 70 miliónov eur.dodala riaditeľka PKS.Premiér Robert Fico (Smer-SD) za účasti predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS), podpredsedu Národnej rady SR Bélu Bugára (Most-Híd) a ministra financií SR Petra Kažimíra (Smer-SD) 31. januára uviedol, že slovenským poľnohospodárom chce vláda pridať cez systém tzv. zelenej nafty 30 miliónov eur.spresnil predseda vlády SR. Podľa premiéra však treba rátať s tým, že sa o túto pomoc zo strany štátu bude zaujímať aj Európska komisia.